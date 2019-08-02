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Müdür Sünnetçioğlu’ndan aile hekimlerine ‘aşı reddi’ uyarısı

Van İl Sağlık Müdürü Doç.

02 Ağustos 2019 Cuma 11:51
Müdür Sünnetçioğlu’ndan aile hekimlerine ‘aşı reddi’ uyarısı

Van İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Mahmut Sünnetçioğlu başkanlığında 2018-2019 yıllı gebe ve bebek izlenimleri, anne bebek ölümleri aylık değerlendirme toplantısı yapıldı.


Müdürlükte yapılan 2018-2019 yıllı gebe ve bebek izlenimleri, anne bebek ölümleri il değerlendirme toplantısına Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanı Dt. Şebnem Kartal, Halk Sağlığı Hizmetleri Başkan yardımcıları Dr. Fatih Taman ve Büşra Tapan Soğanda, ilçe sağlık müdürleri, toplum sağlık merkezi ve aile sağlık merkezi sorumluları katıldı. Toplantı öncesi açıklamalarda bulunan İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Mahmut Sünnetçioğlu, aile hekimlerinin işlerini laikiyle yapmaları gerektiğini belirterek, “İşlerini yaptıklarına da inanıyorum. İl Sağlık Müdürlüğü olarak Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanlığımız ile yürütülen çalışmalar doğrultusunda, her ay bir araya gelerek 2018 yılına ait anne ve bebek ölümlerinin analizlerini çıkararak, bu doğrultuda 2019 yılı içersinde aile hekimlerimizin aktif çalışmaları yönünde sahaya çıkmalarını ve ailelerimizi takibe almaları konusunda uyarıda bulunmalarını isteyeceğiz” dedi.


Aile hekimlerine bir görev daha düştüğünü dile getiren Sünnetçioğlu, aşı reddinin ciddi ve geri dönüşü olmayan problemlere yol açacağı konusunda uyarıda bulunarak, aile hekimleri tarafından ailelere bilgilendirme yapmalarını istedi.


Toplantı; gebe ve bebek izlenimleri, anne ve bebek ölümlerini önlemeye yönelik alınacak tedbirler ele alındı.

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Haber Tarihi: 02 Ağustos 2019 Cuma 11:51
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