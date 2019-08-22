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Müdür Aşık, ilçe yollarında devam eden çalışmalar incelendi

Karayolları 14.

22 Ağustos 2019 Perşembe 11:35
Müdür Aşık, ilçe yollarında devam eden çalışmalar incelendi

Karayolları 14. Bölge Bölge Müdürü Mehmet Aşık, Kütahya ilçelerindeyapılan yol çalışmalarını yerinde inceledi.


Tavşanlı-Domaniç, Hisarcık-Gediz, Abide-Simav, Abide-Uşak, Simav-Gölcük, Hisarcık-Emet, Emet şehir geçişi, Emet-Tavşanlı, Emet-Çavdarhisar ve Gediz-Altıntaşyollarındaki çalışmaları yerinde inceleyen Aşık, yol çalışmaları hakkında istişarelerde bulundular.


Yeni göreve başlayan Bölge Müdürü Mehmet Aşık’ın bölgeyitanıma ve yapılan çalışmaları yerinde inceleme gezilerinin Emet adına oldukça olumlu geçtiğini belirten AK Parti Emet İlçe Başkanı Süleyman Ciner, Tavşanlı yolunda 3 firma çalışmalarına devam ederken, Çavdarhisar yolunda bu sezon Örencik geçişinin tamamlanması ile çalışmaların devam edeceğini, Emet çevre yolunda ise yapım çalışmalarınınbu hafta hızlanacağını belirtti.

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Haber Tarihi: 22 Ağustos 2019 Perşembe 11:35
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