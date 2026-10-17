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Gündem Mudanya’da denizde panik: Dev hortum kamerada!
Gündem

Mudanya’da denizde panik: Dev hortum kamerada!

Yeniakit Publisher
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Mudanya’da denizde panik: Dev hortum kamerada!

Bursa Mudanya ilçesinde deniz yüzeyinde meydana gelen hortum, kısa süreli paniğe neden oldu. Doğa olayını fark eden vatandaşlar, o anları cep telefonu kameralarıyla kaydetti.

Olay, Mudanya ilçesine bağlı Eğerce Mahallesi açıklarında meydana geldi. Öğle saatlerinde meydana gelen doğa olayı, çevrede bulunan vatandaşların dikkatini çekti.

Eğerce Mahallesi açıklarında deniz yüzeyinde oluşan hortumu fark eden vatandaşlar, o anları cep telefonu kameralarıyla kaydetti. Deniz ile gökyüzü arasında oluşan hortumun bir süre boyunca varlığını sürdürdüğü görüldü.
Deniz üzerinde etkili olan hortum, bir süre sonra etkisini kaybederek gözden kayboldu. Vatandaşların kameralarına yansıyan görüntülerde, deniz yüzeyinde oluşan hortumun bir süre görüldükten sonra ortadan kayboldu.

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