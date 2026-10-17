Ekrem’den HZ Ali’nin sözüyle şov: 3 villayı götüren mazluma bakın! Laiklik elden gidiyor…

"Ekrem İmamoğlu Çıkar Amaçlı Suç Örgütü" davasında örgüt lideri olarak yargılanan tutuklu sanık Ekrem İmamoğlu, mahkeme salonunda yine ucuz tiyatrolara ve edebiyat parçalamaya başvurdu. Hakkındaki devasa yolsuzluk ve soygun dosyalarını gizlemek için Hz. Ali'nin sözlerini diline dolayan sabıkalı şahıs, pişkinliğin bu kadarına pes dedirtti.

‘Ekrem İmamoğlu Çıkar Amaçlı Suç Örgütü’ davası kapsamında tutuklu yargılanan ve iddianamede ‘örgüt lideri’ olarak tanımlanan Ekrem İmamoğlu savunmasını tamamladı. Verilen öğle arasının ardından İmamoğlu’nun çapraz sorgusu başlayacak.

Ekrem İmamoğlu Çıkar Amaçlı Suç Örgütü’ davasının ikinci duruşmasının 37. gününde iddianamede ‘örgüt lideri’ olarak tanımlanan tutuklu sanık Ekrem İmamoğlu savunma yaptı.

İstanbul 33. Ağır Ceza Mahkemesince, Marmara Kapalı Ceza İnfaz Kurumu karşısındaki salonda görülen duruşmada savunma yapan İmamoğlu "Beni zindana atabilirsiniz, aileme her türlü saldırıyı yapabilirsiniz ama benim irademe sahip olacak kişi anasının karnından doğmadı. Ben milletimi temsil ediyorum. Baskılarınız, akşamdan sabaha geliştirdiğiniz stratejileriniz, yaptığınız operasyonlarınız, karalamalarınız vız gelir tırıs gider ben size çöp tenekesi muamelesi yapıyorum. Bu millet yaptığınız kötülükleri unutmayacak. Bu millet zalimin karşısında olmuştur. Ben 87 milyon milletim için buradayım. Ben buradayım. Bugün burada özgürlük bekleyen insanlar var. Hangi kararla tutulacak? Bugün kendi partimize değil Türkiye’ye sahip çıkmalıyız. Bugün taraf olmanız gereken şey demokrasidir, cumhuriyettir. Biz ‘korkma’ diyen Mehmet Akif’in seslendiği insanlarız" dedi.

İmamoğlu savunmasının devamında gençlere seslenerek "Kıymetli gençler bu ülke sizin, bu ülkenin size ait olan geleceğini başkasının size vermesini beklemeyin. En büyük inancım sizlersiniz. Ben umudu bir teselli olarak anlatmıyorum. Ben umuda inanıyorum çünkü bu milletin insanına inanıyorum. Bu dava şahsımı siyaset sahnesinden silme çabasının çok ötesindedir. Hakkı yenen bu halkı çaresizliğe mahkum etmektir. Kullandığı insanları bile yarın imha edecektir bu zihniyet. Bu salonda nasıl bir karar çıkacağını hep birlikte izleyeceğiz. Bu salonda suçlu yok, siyaset var sandık var. Korkmuyoruz, vazgeçmiyoruz, alnımız ak başımız dik bir milim geri atmıyoruz. Bu ülkenin son sözünü hiçbir iktidar, hiçbir makam söyleyemez. Son sözü millet söyleyecek. Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir. Adalet kazanacak, demokrasi kazanacak. Aziz milletimizi saygıyla selamlıyorum" dedi.

İmamoğlu duruşmada Hz. Ali’nin sözlerini okuyarak "Ne güzel söylemiş Hazreti Ali ‘Eğer zalim ısrarla zulme devam ediyorsa, bil ki sonu yakındır. Eğer mazlum da ısrarla direniyorsa, bil ki zafer yakındır’. Aziz milletimizi ve haysiyeti saygıyla selamlıyorum" cümleleri ile savunmasını tamamlandı.

Duruşmaya İmamoğlu’nun savunmasının ardından öğle arası verildi. Aranın ardından Ekrem İmamoğlu’nun çapraz sorgusu yapılacak.

3 VİLLA OLAYI NEDİR?

Ekrem İmamoğlu’nun Sarıyer Emirgan’da yaklaşık 1,5 milyar TL (50 milyon dolar) değerinde 3 villası olduğu ortaya çıktı.

Mal beyanında göstermedi. İmamoğlu'nun ayrıca bu villaları mal beyanında göstermediği belirtildi.

Villaların nasıl gizlendiği merak konusu olurken, boğazın en kıymetli bölgelerinden Emirgan’da yer alan villalar, Ekrem İmamoğlu’nun şirketi olan İmamoğlu İnşaat’ın sahibi olduğu paravan şirket Güllüce Tarımcılık Sanayi Tic. A.Ş adına alındığı ortaya çıktı.