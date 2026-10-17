Almanya’da ibadet özgürlüğüne yargı darbesi: Müslüman öğrencilere okulda namaz yasağı

TAHSİN HAN

Sözde özgürlükçü ve medeni Almanya’da her geçen gün tırmanan İslam karşıtlığı ve Müslüman topluma yönelik sistemli ayrımcılık politikaları, bu kez Alman yargı mekanizması eliyle resmiyet kazandı.

Berlin İdari Mahkemesi, Diesterweg Lisesi’nde uygulanan toplu namaz yasağını güya “hukuka uygun” bularak, Avrupa’nın merkezinde giderek kurumlaşan din düşmanlığını ve Müslüman nefretini bir kez daha gözler önüne serdi. Her fırsatta temel insan haklarını ve inanç özgürlüğünü dilinden düşürmeyen Batılı idarecilerin, söz konusu Müslüman öğrencilerin en temel Anayasal ibadet hakkı olduğunda nasıl küstahça çifte standart uyguladığı ve hukuku ayaklar altına aldığı bu skandal kararla tescillenmiş oldu.

HUKUK KAİDELERİ AYAKLAR ALTINA ALINDI: “OKUL HUZURU” KILIFIYLA DİN DÜŞMANLIĞI!

Sivil Haklar Derneği (GFF) tarafından açılan davada mahkeme, evrensel hukuk ilkelerini ve eşitlik kaidelerini tamamen hiçe saydı. Berlin Eyaleti Ayrımcılıkla Mücadele Yasası’na açıkça aykırı olan ve Müslüman gençleri sırf dini kimlikleri sebebiyle ötekileştiren bu ırkçı yönetmelik, mahkeme heyeti tarafından “okul huzurunun korunması” bahanesinin arkasına sığınılarak meşrulaştırıldı.

Mescit veya sessiz bir ibadet odası taleplerini bile “personel ve alan yetersizliği” gibi trajikomik gerekçelerle reddeden okul yönetimine çanak tutan mahkeme, tarafsızlık ilkesini çiğneyerek Müslüman öğrencilere yönelik baskıcı ve faşizan tutumu onaylamış oldu.

SLAM KARŞITLIĞI HUKUK ZIRHINA BÜRÜNDÜRÜLEREK MEŞRULAŞTIRILIYOR

Mahkemenin karar metninde kullandığı ve Müslüman öğrencileri doğrudan kışkırtıcı şekilde hedef gösteren ifadeler, Almanya’daki yerleşik İslamofobik algının yargı mekanizmalarına nasıl nüfuz ettiğini gösteriyor.

Almanya genelinde 20’den fazla okulun yönetmeliğinde yer alan namaz yasakları, kıyafet kısıtlamaları ve hatta okul bahçesinde Almanca dışındaki dillerin konuşulmasını engelleyen ırkçı maddeler, Batı’nın sözde özgürlükçü makyajını tamamen gözler önüne serdi. Hukukun temel prensiplerini ayaklar altına alan Berlin Eğitim Senatörlüğü ise kararı memnuniyetle karşılayarak ayrımcı uygulamaların arkasında durduğunu ilan etti.

MÜSLÜMANLAR KARARI BİR ÜST MAHKEMEYE TAŞIYACAK

Hak savunucularının kararı üst mahkemeye taşıyacaklarını açıklaması ise, bu hukuk katliamına karşı Müslümanların mücadelesinin süreceğini gösterdi.