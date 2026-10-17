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Gülistan Doku dosyasında flaş gelişme: Sırrı kayıp kamera kayıtları çözecek

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Gülistan Doku dosyasında flaş gelişme: Sırrı kayıp kamera kayıtları çözecek

5 Ocak 2020’den bu yana kayıp olan 21 yaşındaki üniversite öğrencisi Gülistan Doku’nun çalıştığı kafede sorumlu olduğu üst kat görüntülerinin dosyada yer almadığı, yalnızca kafeye giriş ve çıkış görüntülerinin bulunduğu ortaya çıktı. İş yerinin olay tarihindeki sahibi kafede yaklaşık 15 kamera bulunduğunu, üst kattaki kameraların da polise bildirildiğini ancak kayıtların akıbetine ilişkin bilgisi olmadığını söyledi. Gözler kayıp görüntülerin nerede olduğuna çevrilirken, elde edilecek kayıtların soruşturmanın seyrini değiştirebileceği ifade ediliyor.

#1
Foto - Gülistan Doku dosyasında flaş gelişme: Sırrı kayıp kamera kayıtları çözecek

İş yerinin olay tarihindeki sahibi yeniden alınan ifadesinde, kafede yaklaşık 15 kamera bulunduğunu, üst kattaki kameraları polislere bildirdiğini, ancak söz konusu kayıtların alınıp alınmadığını bilmediğini söyledi.

#2
Foto - Gülistan Doku dosyasında flaş gelişme: Sırrı kayıp kamera kayıtları çözecek

Doku’nun kaybolmadan bir gün önce, 4 Ocak 2020’de eski erkek arkadaşı Zeinal Abakarov ve ailesinin de oturduğu binanın zemin katında bulunan kafeye gelişi ve iş yerinden ayrılışına ait güvenlik kamerası görüntülerinin soruşturma dosyasına alındığı, ancak işletmenin iç bölümleri ile çalıştığı üst kata ait kayıtların dosyada bulunmadığı belirtildi.

#3
Foto - Gülistan Doku dosyasında flaş gelişme: Sırrı kayıp kamera kayıtları çözecek

ÜST KATTAKİ KAMERALARI POLİSLERE BİLDİRMİŞ: Gülistan Doku ile aynı dönemde kafede çalışan iş arkadaşı, soruşturma yeniden ele alındıktan sonra jandarma tarafından alınan ifadesinde Doku’nun işletmenin üst kat sorumlusu olarak görev yaptığını, çalışma alanının kafenin üst katı olduğunu ifade etti. Kafenin olay tarihindeki sahibi de jandarma tarafından tanık olarak yeniden alınan ifadesinde işletmenin farklı noktalarında yaklaşık 15 güvenlik kamerası bulunduğunu, üst katta da kameraların yer aldığını belirtti.

#4
Foto - Gülistan Doku dosyasında flaş gelişme: Sırrı kayıp kamera kayıtları çözecek

İş yeri sahibi, soruşturmanın ilk döneminde üst kattaki kameraları polislere bildirdiğini, ancak söz konusu kayıtların alınıp alınmadığını bilmediğini söyledi. Kafenin güvenlik kamera sistemini kuran şirketin sahibi de soruşturmanın yeniden ele alınmasının ardından alınan ifadesinde, olayın yaşandığı dönemde işletmeye üst kat dahil yaklaşık 15 güvenlik kamerası taktıklarını belirtti.

#5
Foto - Gülistan Doku dosyasında flaş gelişme: Sırrı kayıp kamera kayıtları çözecek

Üst kata ait görüntülerin dosyada bulunmaması nedeniyle soruşturma kapsamında tutuklu bulunan şüpheli Mustafa Türkay Sonel’in söz konusu tarihte kafenin üst katında bulunup bulunmadığı da bu kayıtlar üzerinden belirlenemedi.

#6
Foto - Gülistan Doku dosyasında flaş gelişme: Sırrı kayıp kamera kayıtları çözecek

ÖZEL EKİP İLE ARAMA ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR: Gülistan Doku’nun cansız bedenine ulaşılması amacıyla Adalet Bakanlığı’nın talebi ve İçişleri Bakanlığı’nın talimatıyla oluşturulan 30 kişilik özel ekip, çalışmalarını sürdürüyor. Tunceli İl Jandarma Komutanlığı’na bağlı Jandarma Arama Kurtarma (JAK) ve JASAT timlerinden oluşan ekip, Tunceli Cumhuriyet Başsavcısı Ebru Cansu’nun koordinasyonu ve katılımıyla arama yapıyor. Daraltılmış baz verileri ve şüphe uyandıran noktalar üzerinden belirlenen alanlarda, yer altı görüntüleme cihazlarıyla tarama gerçekleştiriliyor. Yaklaşık 150 kilometrelik alanda sürdürülen çalışmalarda Doku’nun cansız bedenine henüz ulaşılamadı.

#7
Foto - Gülistan Doku dosyasında flaş gelişme: Sırrı kayıp kamera kayıtları çözecek

ARALARINDA ESKİ VALİNİN DE BULUNDUĞU 38 KİŞİ TUTUKLANDI: Gülistan Doku’nun kaybolmasına ilişkin Tunceli ve Erzurum cumhuriyet başsavcılıklarınca yürütülen soruşturma kapsamında 38 kişi tutuklandı. Tutuklananlar arasında dönemin Tunceli Valisi Tuncay Sonel, oğlu Mustafa Türkay Sonel, eşi Handan Sonel, eski yakın koruması Şükrü Eroğlu, İl Özel İdaresi eski çalışanı Erdoğan Elaldı, Gülistan Doku’nun eski erkek arkadaşı Zeinal Abakarov, Abakarov’un üvey babası Engin Yücer ve annesi Cemile Yücer, meslekten ihraç edilen polis memuru Gökhan Ertok, Umut Altaş’ın babası Celal Altaş ve annesi Nurşen Arıkan, Ferhat Güven, Mehmet Aca, güvenlik korucusu Fatih Özmen, dönemin Tunceli Asayiş Şube Müdürü Ertuğrul Aslan, Tunceli Devlet Hastanesi Başhekimi Çağdaş Özdemir, dönemin İl Jandarma Komutan Yardımcısı Ali Kahraman ve eşi Burçin Hızlı Kahraman ile bazı polis memurları bulunuyor.

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