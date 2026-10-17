Gülistan Doku dosyasında flaş gelişme: Sırrı kayıp kamera kayıtları çözecek
5 Ocak 2020’den bu yana kayıp olan 21 yaşındaki üniversite öğrencisi Gülistan Doku’nun çalıştığı kafede sorumlu olduğu üst kat görüntülerinin dosyada yer almadığı, yalnızca kafeye giriş ve çıkış görüntülerinin bulunduğu ortaya çıktı. İş yerinin olay tarihindeki sahibi kafede yaklaşık 15 kamera bulunduğunu, üst kattaki kameraların da polise bildirildiğini ancak kayıtların akıbetine ilişkin bilgisi olmadığını söyledi. Gözler kayıp görüntülerin nerede olduğuna çevrilirken, elde edilecek kayıtların soruşturmanın seyrini değiştirebileceği ifade ediliyor.