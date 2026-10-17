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Gündem Kalenderidis, Yunanistan’ı ikaz etti: ABD şalteri kapatır Türk Ordusu ezer
Gündem

Kalenderidis, Yunanistan’ı ikaz etti: ABD şalteri kapatır Türk Ordusu ezer

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Kalenderidis, Yunanistan’ı ikaz etti: ABD şalteri kapatır Türk Ordusu ezer

Yunan analist Stavros Kalenderidis, Ukrayna’nın ABD uydularına bağımlılığı nedeniyle cephede uğradığı ağır felaketleri örnek göstererek Atina’yı uyardı. Kalenderidis, Türk ordusunun ezici savunma sanayisi ve İHA üstünlüğü karşısında ABD’ye güvenmenin intihar olduğunu, olası bir krizde Washington’ın kendi çıkarları doğrultusunda şalteri kapatıp Atina’yı yarı yolda bırakabileceğini vurguladı.

TAHSİN HAN

Yunanistan merkezli Jeopolitika (Geopolitico) portalında yayımlanan değerlendirmede, Yunan analist Stavros Kalenderidis Atina hükümetine Ege ve Doğu Akdeniz’deki stratejik körlüğü nedeniyle uyarılarda bulundu. Ukrayna savaşında Kiev ordusunun Amerikan uydu altyapısına (Starlink ve Starshield) aşırı bağımlılığı yüzünden uğradığı ağır felaketleri örnek gösteren Kalenderidis, Washington’ın şalteri kapattığı an Ukrayna’nın tamamen felç olduğunu hatırlattı.

Yunan analist, Türkiye’yi Ege ve Doğu Akdeniz’de varoluşsal bir tehdit olarak tanımlarken, Atina’nın Washington’a güvenerek Türk ordusuyla çatışmayı göze almasının tam bir intihar olacağını vurguladı.

TÜRK ORDUSUNUN CAYDIRICILIĞI KARŞISINDA ABD BİZİ SATABİLİR

Kalenderidis, Türkiye’nin yerli savunma sanayisi, derin operasyonel kabiliyeti ve İHA/SİHA üstünlüğüyle Yunanistan üzerinde muazzam bir askeri tehdit oluşturduğuna dikkat çekti.

Atina’nın kendi altyapısını geliştirmek yerine ABD şemsiyesine sığınmasını sertçe eleştiren Yunan yazar, Ukrayna’nın en ihtiyaç duyduğu anda kısıtlanmasının Yunanistan için de kabus senaryosu olduğunu belirtti.

Türkiye ile sıcak bir çatışma patlak verdiğinde Washington’ın kendi küresel çıkarları uğruna Atina’ya sağladığı istihbarat ve iletişim kanallarını kapatabileceğini, Yunan ordusunu Türk gücü karşısında çaresiz bırakacağını dile getirdi.

YABANCI ALTYAPIYA GÜVENEN YARI YOLDA KALIR

Atina’nın Türkiye tehdidini bertaraf etmek adına Batılı müttefiklere sığındığını ifade eden Kalenderidis, Ukrayna’da ABD’nin uydu veri aktarımını kesmesiyle komuta zincirinin tamamen koptuğunu aktardı. Aynı felaket senaryosunun Türkiye ile yaşanacak krizde Ege’de konuşlu Yunan sistemlerinin başına geleceğini vurguladı.

 

ABD’YE BAĞIMLILIK ZAAFİYETTİR

Ege ve Doğu Akdeniz’de Türk ordusunun oluşturduğu yüksek operasyonel baskı altında ABD teknolojileriyle savaş yürütülemeyeceğini savunan Kalenderidis, “Kendi milli gücümüze, kendi silahlarımıza bakmak zorundayız. Türkiye tehdidi kapıdayken kritik askeri hizmetlerde yabancı kararlara ve Washington’ın inisiyatifine bağımlı kalmak, Yunanistan’ın acilen sınırlandırması gereken hayati bir zaafiyettir” ifadeleriyle uyarısını noktaladı.

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