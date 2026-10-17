İstanbul için sel uyarısı: İşte en riskli ilçeler!
İstanbul'da son zamanda etkili olan yağışlar çok sayıda ilçede sel ve taşkınlara neden oldu.
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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İstanbul'da son zamanda etkili olan yağışlar çok sayıda ilçede sel ve taşkınlara neden oldu.
Başta İstanbul olmak üzere yurdun birçok noktasında sel felaketi yaşanıyor...
AKOM, 16-18 Ekim 2026 tarihlerini kapsayan turuncu kodlu su baskını ve sel riski uyarısı yayımladı. Bir uyarı da İstanbul Valiliği'nden geldi. Valilik, İstanbul'un riskli ilçelerini hazırladı...
İSTANBUL VALİLİĞİ'NİN AÇIKLAMASI ŞÖYLE:
'İstanbul Anadolu Yakası'nda beklenen turuncu kodlu yer yer çok kuvvetli ve şiddetli yağışa dikkat!
Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün değerlendirmelerine göre;
İstanbul'da bugün akşam saatlerinden sonra yağışların yerel olarak kuvvetli (21-50 kg/m2) olacağı, 17 Ekim 2026 Cumartesi günü öğle saatlerinden sonra özellikle Anadolu Yakası’nda (Beykoz, Şile, Ümraniye, Pendik, Tuzla, Sancaktepe, Çekmeköy ve Sultanbeyli ilçelerinde) etkisini artırarak yer yer çok kuvvetli ve şiddetli (50-100 kg/m2) olacağı tahmin ediliyor.
Kuvvetli yağışlarla birlikte sel, su baskını, heyelan, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı vatandaşlarımızın dikkatli ve tedbirli olmaları önemle rica olunur.'
İçişleri Bakanlığı, 17 Ekim Cumartesi günü yurt genelinde etkili olması beklenen kuvvetli sağanak ve fırtınaya karşı uyardı.
İstanbul'un kuzeyi ve Anadolu Yakası'nda çok kuvvetli ve yer yer şiddetli yağış bekleniyor. Rüzgârın bazı bölgelerde saatte 80 kilometreye ulaşacağı tahmin edilirken, İçişleri Bakanlığı ve AKOM'dan sel ve taşkın uyarısı geldi. İşte 17 Ekim hava durumu tahminleri ve uyarı verilen iller...
MARMARA'DA HANGİ İLLERDE KUVVETLİ YAĞIŞ BEKLENİYOR? İçişleri Bakanlığının paylaştığı tahminlere göre Marmara Bölgesi'nde çok sayıda ilde kuvvetli sağanak etkili olacak:
• Yalova, Kocaeli ve Sakarya: Yerel olarak çok kuvvetli ve şiddetli yağış. • Bursa ve Bilecik: Kuvvetli ve çok kuvvetli, yer yer gök gürültülü sağanak. • İstanbul: Yerel kuvvetli, öğleden sonra özellikle Anadolu Yakası'nda çok kuvvetli ve şiddetli yağış.
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