İstanbul için sel uyarısı: İşte en riskli ilçeler!

• Yalova, Kocaeli ve Sakarya: Yerel olarak çok kuvvetli ve şiddetli yağış. • Bursa ve Bilecik: Kuvvetli ve çok kuvvetli, yer yer gök gürültülü sağanak. • İstanbul: Yerel kuvvetli, öğleden sonra özellikle Anadolu Yakası'nda çok kuvvetli ve şiddetli yağış.