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Baştan sona yenilendi: Fenerbahçe stadının çehresi değişti! 12 yenilgili başkan için zırlıyordu şimdi maval okuyor: Özgür dün ağladı, şimdi salladı İstanbul için sel uyarısı: İşte en riskli ilçeler! Rus istihbaratı-Türk çetesi işbirliği mi? Starlink’e sabotajda ‘Daltonlar’ iddiası! Sisi’den ‘askeri destek’ sinyali: ‘Suudi Arabistan'ı korumak için her adımı atacağız!’ 'Bize saldırdınız, ülkenizde sel oldu' demişti: Türkiye'yi hedef alan Azeri Saida Bekirkızı bakın kimmiş 24 yıl boyunca takip ettiler: Bu şekilde beslenen daha uzun yaşıyor! Başkan Erdoğan, AK Partili isim için devreye girmeye çalışan hatırlı kişilere kapıyı kapattı: Bu işe karışmayın Kestane toplamak istemişti: Sakarya'da 66 yaşındaki adamın acı sonu! Vestel'de beklenmedik gelişme: Peş peşe ayrıldılar
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İstanbul için sel uyarısı: İşte en riskli ilçeler!

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Haber Merkezi Giriş Tarihi:

İstanbul için sel uyarısı: İşte en riskli ilçeler!

İstanbul'da son zamanda etkili olan yağışlar çok sayıda ilçede sel ve taşkınlara neden oldu.

#1
Foto - İstanbul için sel uyarısı: İşte en riskli ilçeler!

Başta İstanbul olmak üzere yurdun birçok noktasında sel felaketi yaşanıyor...

#2
Foto - İstanbul için sel uyarısı: İşte en riskli ilçeler!

AKOM, 16-18 Ekim 2026 tarihlerini kapsayan turuncu kodlu su baskını ve sel riski uyarısı yayımladı. Bir uyarı da İstanbul Valiliği'nden geldi. Valilik, İstanbul'un riskli ilçelerini hazırladı...

#3
Foto - İstanbul için sel uyarısı: İşte en riskli ilçeler!

İSTANBUL VALİLİĞİ'NİN AÇIKLAMASI ŞÖYLE:

#4
Foto - İstanbul için sel uyarısı: İşte en riskli ilçeler!

'İstanbul Anadolu Yakası'nda beklenen turuncu kodlu yer yer çok kuvvetli ve şiddetli yağışa dikkat!

#5
Foto - İstanbul için sel uyarısı: İşte en riskli ilçeler!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün değerlendirmelerine göre;

#6
Foto - İstanbul için sel uyarısı: İşte en riskli ilçeler!

İstanbul'da bugün akşam saatlerinden sonra yağışların yerel olarak kuvvetli (21-50 kg/m2) olacağı, 17 Ekim 2026 Cumartesi günü öğle saatlerinden sonra özellikle Anadolu Yakası’nda (Beykoz, Şile, Ümraniye, Pendik, Tuzla, Sancaktepe, Çekmeköy ve Sultanbeyli ilçelerinde) etkisini artırarak yer yer çok kuvvetli ve şiddetli (50-100 kg/m2) olacağı tahmin ediliyor.

#7
Foto - İstanbul için sel uyarısı: İşte en riskli ilçeler!

Kuvvetli yağışlarla birlikte sel, su baskını, heyelan, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı vatandaşlarımızın dikkatli ve tedbirli olmaları önemle rica olunur.'

#8
Foto - İstanbul için sel uyarısı: İşte en riskli ilçeler!

İçişleri Bakanlığı, 17 Ekim Cumartesi günü yurt genelinde etkili olması beklenen kuvvetli sağanak ve fırtınaya karşı uyardı.

#9
Foto - İstanbul için sel uyarısı: İşte en riskli ilçeler!

İstanbul'un kuzeyi ve Anadolu Yakası'nda çok kuvvetli ve yer yer şiddetli yağış bekleniyor. Rüzgârın bazı bölgelerde saatte 80 kilometreye ulaşacağı tahmin edilirken, İçişleri Bakanlığı ve AKOM'dan sel ve taşkın uyarısı geldi. İşte 17 Ekim hava durumu tahminleri ve uyarı verilen iller...

#10
Foto - İstanbul için sel uyarısı: İşte en riskli ilçeler!

MARMARA'DA HANGİ İLLERDE KUVVETLİ YAĞIŞ BEKLENİYOR? İçişleri Bakanlığının paylaştığı tahminlere göre Marmara Bölgesi'nde çok sayıda ilde kuvvetli sağanak etkili olacak:

#11
Foto - İstanbul için sel uyarısı: İşte en riskli ilçeler!

• Yalova, Kocaeli ve Sakarya: Yerel olarak çok kuvvetli ve şiddetli yağış. • Bursa ve Bilecik: Kuvvetli ve çok kuvvetli, yer yer gök gürültülü sağanak. • İstanbul: Yerel kuvvetli, öğleden sonra özellikle Anadolu Yakası'nda çok kuvvetli ve şiddetli yağış.

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Yorumlar

ali

devlet gerekeni yapmıyor ŞİMDİ A101 DENEN Mmarketden geldim BU NE KARDEŞİM BİZLER BOŞA ÇALIŞMIŞ ÇALIŞIYORUZ ALDATILMIŞIZ VATAN MİLLET SAKARYA - A101 de birçok ürün de YARI FİYATINA İNDİRİM YAPMIŞLAR gerçekten İNDİRİMLİ KAR EDİYORLARSA YARI İNDİRİM yapıp ALDIKLARI ney ESAS FİYAT 77 LİRA Nolan ürün 39.50 ye düşürmüşler MALİYE NASIL OLUYOR böyle KİM DENETLER KİM VATANDAŞ HAKKI SAVUNUR yoksa saldım çayıra kim ne yaparsa yapsın isteyen güçlü vatandaşı uydursunmu yönetilmyrz ilgililer ne iş yapar
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