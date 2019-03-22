Cumhur İttifak Ak Parti Mudanya Belediye Başkanı Adayı Dr. Ahmet Murat Ünal, projelerini Mudanya esnafına tanıttı. Dr.Ahmet Murat Ünal, Mudanya Belediye Başkanı Hayri Türkyılmaz’ın esnaf üzerinde baskı oluşturduğuna dikkat çekti ve “Mudanya esnafının 5 yıl daha bu zulme tahammülü yok” dedi.

Cumhur İttifak Ak Parti Mudanya Belediye Başkanı Adayı Dr. Ahmet Murat Ünal, projelerini Mudanya esnafına tanıttı. Tanıtım toplantısına, AK Parti İlçe Başkanı İnci Söğütlü, MHP Mudanya İlçe Başkanı Selçuk Yılmaz ve Mudanya Esnaf Teşkilatları Başkanı Emir Ali Usta ve yönetiminin yanı sıra çok sayıda esnaf davetli katıldı. Toplantıda, Esnaf Teşkilatları Başkanı Emir Ali Usta, Mudanya Belediye Başkanı Millet İttifakı Mudanya Belediye Başkan Adayı Hayri Türkyılmaz’ın 5 yıl içinde esnafa yaptığı baskıyı anlattı.

Usta konuşmasında, Belediye Başkanı Hayri Türkyılmaz’ın esnafa 5 yıl içinde 5.4 milyon lira para cezası kestiğini ve bu süreç içinde esnafa 7 bin icra dosyasıgönderdiğini açıkladı. Çağrıda bulunan Usta “Başkan Hayri Türkyılmaz’ın esnafa yaptığı bu zulmünden sonra‘siyasette bir söz vardır. Yaptıklarım yapacaklarımın teminatıdır’ denir. Hayri Türkyılmaz’a oy verirken size yaptıkları aklınıza gelsin. Bu zulmü 5 yıl daha çekmeyin” dedi.

“Zabıta esnafın peşinde"

Cumhur İttifakı Ak Parti Mudanya Belediye Başkan Adayı Dr. Ahmet Murat Ünal, sözlerine “Biz vaat etmiyor, taahhüt ediyoruz” diyerek başladı. Açıklamalarında, Mudanya Belediye Başkanı Türkyılmaz’a da yüklenen Dr. Ünal, “ Mevcut belediye Başkanı bunca zamandır Mudanya’ ya bir çivi çakmadı. Halka yalan beyanlarda bulunarak sadece algı yönetimi yapmakta.3 veya 4 gün önce bir anket çalışmasında Hayri Türkyılmaz’a oy vermeyeceğini belirten esnafa, ertesi gün zabıtaları görevlendirerek baskı ve zulüm uygulamakta. Ayrıca bugün bu buluşmaya esnaf kardeşlerimizin gelmemesi için her sokak başına kendi adamlarını koyarak baskı uygulamakta. Bu anketleri kendini geliştirmek için mi yoksa, vatandaşa daha fazla zulüm için mi kullanıyorsun “ diye sordu.

“Esnafa mühür vurdun"

5yıl önce görev başına gelen belediye başkanının ilk iş olarak esnafı hedef aldığının da altını çizen Ünal,” Esnafınkooperatifini mühürledi. Başkanının evini mühürledi. Şu iyi bilinmelidir ki ne Mudanya halkı ne de Mudanya esnafı senden korkmaz. 9 gün sonra seçim var. Bu esnaf ve Mudanya halkı 5 yıl daha senin zulmünü çekmeye tahammülü yok. 5 yıl boyunca bu halka sürekli olarak dürüstlük pompaladın. Denetim raporları hazırlandı, önümüzdeki meclis toplantısında açıklanacak. Ufak bir örnek verirsek; kendi elemanlarına yaptırdığın aşurenin faturasını 72 bin lira olarak başka bir firmadan aldınız. Bunların hesabını tek tek soracağız” dedi.

Projeler tanıtıldı

Projelerini esnaf ile paylaşan Cumhur İttifakı Ak Parti Mudanya Belediye Başkan Adayı Dr. Ahmet Murat Ünal, projelerinin hayata geçmesiyle Mudanya’nın ülke genelinde öncü bir ilçe olacağını vurguladı.Dr. Ünal, vizyon Projelerin temelinde esnafa odaklı, maddi katkı sağlayacak, ekonomik yönden Mudanya’nın ilerlemesine ve bir turizm kenti olmasına imkan vereceğinin somut örnekleri olduğunu belirtti. Özellikle trafik, otopark, yeşil alanlar, doğa ile iç içe sosyal yaşam merkezleri, halkın nefes alacağı Arnavutköy Halk Plajı Projesi, deniz turizminin daha aktif kullanılacağı Güzelyalı ve Kumyaka Marina Projeleri,Halitpaşa Parkı ve Güney Çevre Yolu Projeleri en dikkat çeken başlıklar oldu.

Projelerin açıklanmasının ardından açıklamalar yapan Ünal, "Mudanya son 5 yılı çok kötü geçirdi. Esnafla, kent konseyiyle, kendisiyle, meclis üyeleriyle kişisel bazı sorunları olan bir belediye başkanıyla 5 yıl çok yoruldu Mudanya. 11 gün sonraki seçimde ciddi bir dönüşüm yaşanacak ve vatandaşın üstündeki yük ortadan kalkacak. Belediyenin yaptığı taşları, kendi kardeşinin arazisine dökecek kadar sıkıntılı bir belediye başkanından kurtulacak. Mudanya bunu hiç haketmedi, en büyük dönüşüm bu belediye başkanının tasviyesiyle oluşacak." dedi

Mevcut belediye başkanının esnafa baskı kurduğunu iddia eden Ünal, "Bugünkü toplantımıza esnafın katılmaması için belediyenin zabıta ve makam gücünü kullanarak bütün esnafa tek tek gittiler. Bir hafta önce bir anket yaptırdılar, esnafın yüzde 85’lik bir bölümü mevcut belediye başkanına oy vermeyeceğini söyledi. O anketin sonuçlarını gören belediye başkanı, oy vermeyeceğini ifade eden vatandaşların tabelasını kaldırttı, "Ruhsatında bir sorun varsa, "Sen belediye başkanına oy vermeyecek misin, kapatıyoruz" dediler. Ama bu tip baskılar bizim milletimize hiçbir zaman sökmedi, 9 gün sonra Mudanya çok güzel bir dönüşüme kavuşacak." ifadesinde bulundu.

Mudanya’nın bakımsız halinin ortadan kaldırılması için merkezi hükümetin bir çok kez girişimde bulunduğunu dile getiren Ünal, "Merkezi hükümet Mudanya’nın bu bakımsız halini ortadan kaldırmak için yoğun bir çaba sarf ediyor ama ne zaman biz el uzatsak, Mudanya Belediyesi ile kontak kurmaya başlasak, kişinin kendi uyumsuzluğundan dolayı çözüm alamadık. Mudanya halkı da bu uyumsuzluğu görüyor ve insanlarla iletişim sıkıntısı olan bir belediye başkanından kurtulmak için, deyim yerindeyse gün sayıyor." şeklinde konuştu.