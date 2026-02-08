Aç kalan kurtlar köye indi! Drona bile saldırdılar
Yoğun kar yağışı doğu bölgesinde etkisisin sürdürürken yaban hayatta etkileniyor. Ardahan’da aç kalan kurtlar köye inip yiyecek aradı. Dronu fark eden kurtlar zaman zamanda drona saldırdı.
Ardahan’ın Göle ilçesinde, etkili olan yoğun kar yağışı nedeniyle doğada yiyecek bulmakta zorlanınca köye inen kurtlar, dronla görüntülendi.
Olay, gündüz saatlerinde meydana geldi. Kar kalınlığının yarım metreye yaklaştığı bölgede kurtlar, bir süre yiyecek aradı.
Köy yakınlarına inen kurtların ev bahçesindeki hayvanları izlediği anlar, Hacı Osman Yıldız tarafından dronla görüntülendi.
Havadan görüntülendiklerini fark eden kurtlar, zaman zaman drona saldırdı. Kurtlar, bir süre dolaştıktan sonra bölgeden uzaklaştı.