Spor Fenerbahçe transferde rotayı Brezilya’ya kırdı! Geleceğin yıldızı için dev hamle
Spor

Fenerbahçe transferde rotayı Brezilya’ya kırdı! Geleceğin yıldızı için dev hamle

Haber Merkezi
Haber Merkezi Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Fenerbahçe transferde rotayı Brezilya’ya kırdı! Geleceğin yıldızı için dev hamle

Fenerbahçe, gelecek sezonun kadro planlaması kapsamında Brezilya pazarına odaklandı. Sao Paulo forması giyen 18 yaşındaki orta saha oyuncusu Pedro Ferreira için Avrupa devleriyle yarışa giren sarı-lacivertliler, genç oyuncunun transferi için en somut adımı atan kulüp olarak öne çıktı. Brezilya basını, Fenerbahçe'nin Temmuz ayı transfer dönemi için şimdiden teklif hazırlıklarına başladığını ve Ajax'ı saf dışı bırakmak istediğini duyurdu.

Sarı-lacivertliler, Sao Paulo’nun altyapısından yetişen ve Brezilya futbolunun "yeni gözdesi" olarak gösterilen 18 yaşındaki orta saha oyuncusu Pedro Ferreira’yı radarına aldı. Ajax ile transfer yarışına giren Kanarya, Temmuz ayında resmi teklifini sunarak genç yeteneği Kadıköy’e getirmeyi hedefliyor.

Sao Paulo forması giyen 18 yaşındaki orta saha oyuncusu Pedro Ferreira, Avrupa kulüplerinin radarına girdi.

FENERBAHÇE, PEDRO FERREIRA'NIN PEŞİNDE

Brezilya basınından UOL'ün haberine göre genç futbolcu; Hollanda temsilcisi Ajax ile Fenerbahçe tarafından yakından takip ediliyor.

Transferde Fenerbahçe'nin daha somut adımlar atmaya hazır olduğu ifade ediliyor.

TRANSFERİNİN ÖNÜNDE ENGEL YOK

Sarı-lacivertli kulübün, Temmuz ayında açılacak transfer döneminde resmi bir teklif sunmayı planladığı ve oyuncunun 18 yaşını doldurmuş olması nedeniyle transferinin önünde bir engel bulunmadığı belirtiliyor.

Öte yandan Sao Paulo, Pedro Ferreira için net bir bonservis bedeli belirlemiş değil.

Kulüp yönetiminin, altyapının en önemli projelerinden biri olarak görülen genç oyuncudan hem sportif hem de ekonomik anlamda fayda sağlamayı hedeflediği, olağanüstü bir teklif gelmediği sürece ilk etapta oyuncuyu kadroda tutma eğiliminde olduğu kaydedildi.

