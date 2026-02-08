Teşkilat dizisinde ses getirecek bölüm! Reytingler patlayacak: Silahlı saldırıyı kim yaptı?
“Teşkilat” 6. Sezon 168. Bölüm 8 Şubat 2026 Pazar/20.00/TRT 1
“Teşkilat” 6. Sezon 168. Bölüm 8 Şubat 2026 Pazar/20.00/TRT 1
TRT 1’de yayınlanan, yönetmenliğini Burak Arlıel’in yaptığı, milyonları ekran başına kilitleyen Teşkilat dizisi 8 Şubat Pazar (yarın) akşamı saat 20.00’de yüz altmış sekizinci bölümüyle ekranlara gelecek.
Teşkilat’ın yeni bölümünde neler olacak:
Davut, hedefleri uğruna kızını bile gözden çıkarmaktan çekinmeyerek Altay’a açıkça meydan okur. Rutkay, kurduğu ikili oyundan ağır bir yenilgi alır. Ortaya çıkan tabloyu fırsata çeviren Altay ise Davut’a karşı yeni ve sarsıcı bir plan kurar.
Ejder’in kaçışının ardından Korkut yeniden sahaya dönerken, Hamdi de iz sürmeye devam eder. Bahar’la aralarındaki engellerin kalkmasının mutluluğunu yaşayan Korkut, bir yandan da firari Dizdar’ın gerçek amacını öğrenmekte kararlıdır.
Gözünü tamamen karartan Dizdar, beklenmedik bir iş birliğine yönelir. Kaybedecek hiçbir şeyi kalmadığını düşünen Dizdar’ın hayata geçirdiği bu tehlikeli plan, Altay’ı, Korkut’u ve tüm ekibi yıkıcı bir kararın eşiğine sürükler.
Teşkilat yeni bölümleriyle her pazar akşamı TRT 1’de…
WhatsApp İhbar Hattı
+90 (553) 313 94 23