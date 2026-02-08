  • İSTANBUL
Hayat-Aktüel
10
Yeniakit Publisher
Türkiye'nin en genç illeri belli oldu! Doğu illeri listeye damga vurdu!
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Türkiye'nin en genç illeri belli oldu! Doğu illeri listeye damga vurdu!

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) açıkladığı verilere göre, Türkiye'nin en genç nüfusuna sahip illeri belli oldu...

#1
Foto - Türkiye'nin en genç illeri belli oldu! Doğu illeri listeye damga vurdu!

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre Türkiye'nin nüfusu, 1 Ekim itibarıyla 85 milyon 980 bin 654 kişi oldu. Böylece Türkiye'nin nüfusu 86 milyona dayandı. En kalabalık yaş grubu ile 5-9 yaş oldu.

#2
Foto - Türkiye'nin en genç illeri belli oldu! Doğu illeri listeye damga vurdu!

ERKEK NÜFUS ORANI YÜZDE 50 Erkek nüfusun oranı yüzde 50,02 (43 milyon 3 bin 770 kişi), kadın nüfusun oranı yüzde 49,98 (42 milyon 976 bin 884 kişi) olarak kaydedildi.

#3
Foto - Türkiye'nin en genç illeri belli oldu! Doğu illeri listeye damga vurdu!

EN KALABALIK YAŞ GRUBU 5-9 YAŞ Verilere göre en yüksek nüfusa sahip yaş grubu 6 milyon 216 bin kişiyle 5-9 yaş oldu. Bu grubu 6 milyon 508 bin kişiyle 10-14 yaş ve 6 milyon 421 bin kişiyle 15-19 yaş takip etti.

#4
Foto - Türkiye'nin en genç illeri belli oldu! Doğu illeri listeye damga vurdu!

İLERİ YAŞ GRUPLARINDAKİ DÜŞÜŞ GÖZE ÇARPTI Yaş dağılımında dikkat çeken bir diğer nokta ise ileri yaş gruplarındaki düşüş. 75-79 yaş grubunda nüfus 1 milyon 778 bin, 80-84 yaş grubunda 982 bin, 90 yaş ve üzerindeyse 246 bin kişi bulunuyor. Nüfus oranlarında ise 0-4 yaş grubu toplam nüfusun yüzde 5,7’sini, ülkenin en kalabalık grubu olan 5-9 yaş arası ise yüzde 7,2’sini oluşturdu.

#5
EN GENÇ NÜFUSUN YAŞADIĞI İLLER Türkiye'nin en genç nüfus oranına sahip illeri şöyle:

EN GENÇ NÜFUSUN YAŞADIĞI İLLER Türkiye’nin en genç nüfus oranına sahip illeri şöyle:

#6
Batman: Yüzde 18,7 Bitlis: Yüzde 18,6

Batman: Yüzde 18,7 Bitlis: Yüzde 18,6

#7
Bayburt: Yüzde 19,1 Van: Yüzde 19

Bayburt: Yüzde 19,1 Van: Yüzde 19

#8
Ağrı: Yüzde 19,7 Muş: Yüzde 19,4

Ağrı: Yüzde 19,7 Muş: Yüzde 19,4

#9
Hakkari: Yüzde 20,8 Şırnak: Yüzde 20,6 Siirt: Yüzde 20,3/ kaynak: ensonhaber

Hakkari: Yüzde 20,8 Şırnak: Yüzde 20,6 Siirt: Yüzde 20,3/ kaynak: ensonhaber

