Lazkiye kırsalında evlat acısı! Azgın sular iki kardeşi hayattan kopardı: Suriye sel felaketiyle boğuşuyor
Gündem

Lazkiye kırsalında evlat acısı! Azgın sular iki kardeşi hayattan kopardı: Suriye sel felaketiyle boğuşuyor

Lazkiye kırsalında evlat acısı! Azgın sular iki kardeşi hayattan kopardı: Suriye sel felaketiyle boğuşuyor

Suriye’nin batısındaki Lazkiye kırsalı, son yılların en büyük doğal afetlerinden birini yaşıyor. Bölgede aniden bastıran ve dere yataklarını taşıran şiddetli yağışlar, masum canları hayattan kopardı. Ayn İsa çevresinde meydana gelen ani sel felaketi, oyun oynayan veya yiyecek arayan üç kardeşi bir anda içine alarak sürükledi.

Suriye’nin Lazkiye kırsalında etkili olan şiddetli yağışlar sele yol açtı. Olay nedeniyle 2 kardeş yaşamını yitirdi.

Suriye Sivil Savunma İdaresi'nden yapılan yazılı açıklamada, Lazkiye'nin Ayn İsa bölgesinde sel sularına kapılan ve ilk bilgilere göre kardeş oldukları belirtilen 3 çocuktan ikisinin yaşamını yitirdiği, birinin ise sağ kurtarıldığı bildirildi.

 

Açıklamada, Acil Durum ve Afet Yönetimi Bakanlığına bağlı Sivil Savunma ekiplerinin arama-kurtarma çalışmalarında 2 çocuğun cansız bedenine ulaştığı ifade edildi.

Ekiplerin Lazkiye kırsalındaki el-Aseliye bölgesinde ani seller nedeniyle mahsur kalan siviller için yürüttüğü çalışmalarda kayıp 2 kişiyi aramayı da sürdürdüğü belirtilen açıklamada, vadinin derinliği, güçlü akıntı ve tehlikeli kayalıkların çalışmaları zorlaştırdığı aktarıldı.

 

MÜLTECİ KAMPLARI SULAR ALTINDA KALMIŞTI

Suriye Acil Durum ve Afet Yönetimi Bakanı Raid Salih, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Önümüzdeki on gün boyunca yoğun yağış beklendiğine dair uyarılarımız sürüyor." ifadelerini kullanmıştı.

İdlib Valisi Muhammed Abdurrahman da dün akşam, İdlib kentinde etkili olan şiddetli yağışların, yerinden edilmişlerin barındığı 10'dan fazla mülteci kampının sular altında kalmasına ve zarar görmesine yol açtığını açıklamıştı.

