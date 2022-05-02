Mücella Yapıcı dün ağladı! Bugün de ailesi ajitasyon yaptı

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Sokaklar yakılıp, yıkılırken birbirlerinden güç alıp, cesur görünen Geziciler, adaletin ceza vermesinden sonra ağlamaya başladı.

Gezi Parkı davası kapsamında 18 yıl hapis cezasına çarptırılan Mücella Yapıcı, dün CHP İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal aracılığı ile mesaj gönderip, vatanperverlik maskesi taktı.

"Ömrüm boyunca sadece ve sadece kamu yararına, insanlık yararına çalıştım." diyen Yapıcı, "Ancak insanlık yararına çalıştığım için cezalandırılıyorum. Bu benim çok ağırıma gidiyor." ifadelerini kullandı.

Şimdi de aileleri ajitasyona başladı!

Bugün de Mücella Yapıcı, Can Atalay ve Tayfun Kahraman'ın aileleri ortak mesaj yayımladı.

Açıklamalarında iktidarı aileleri ayırmakla suçlayan aileler şu ifadeleri kullandı:

Mesleklerini toplum yararına onurla yürüten, demokrasiye, adalete ve gelecek güzel günlere ışık tutan Mücella Yapıcı, Can Atalay ve Tayfun Kahraman siyasi bir karar sonucunda başları dik bir şekilde hukuksuzluğun esiri olarak bugün biz ailelerinden ayrı. Hukuk güvenliğinin yeniden tesis edildiği özgür günlerde kucaklaşmak üzere gururla yanlarındayız.