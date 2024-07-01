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Dünya Mücahitler salıncakta bekledikleri Siyonistleri havaya uçurdu
Dünya

Mücahitler salıncakta bekledikleri Siyonistleri havaya uçurdu

Yeniakit Publisher
2024-07-01 21:12:00 -

Tüm olumsuz şartlara rağmen Gazze'de siyonistelre karşı mücadele eden Kassam Tugayları, İsrail'e anlayacakları dilden mesaj vermeye devam ediyor.

Gazze'nin kuzeyindeki Şucaiyye bölgesinde kaydedilen görüntülerde Kassam Tugayları'na bağlı mücahitlerin işgalcileri salıncakta sallanarak bekledikleri görüldü. Savaşçılar, Siyonistleri görüş alanına girdikleri an içinde bulundukları tankla birlikte havaya uçurdu.

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