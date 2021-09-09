Sağlık Bakanı Fahrettin Koca merakla beklenene önemli bir açıklama yaptı. Bakan Koca, Mu varyantının görüldüğü illeri açıkladı.

Mu varyantı hangi illerde? Kaç kişide Mu varyantı görüldü?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, önemli açıklamalarda bulundu. Bakan Koca, “Vatandaşlarımız varyantlar konusunda tedirgin olmamalı. Varyantlara karşı da aşı olmamız, toplumsal bağışıklık oluşana kadar maskeyi ihmal etmememiz gerekiyor. Bizim açımızdan varyantlar önemli. Bilimsel acıdan bu önemli bir nokta. Şu an toplumda yüzde 90’un üzerinde delta varyant var. Mu varyantı iki kişide var. İki varyantı da İstanbul’da. İki hastamızı da ayaktan takip ediyoruz” dedi.