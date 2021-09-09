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Sağlık Mu varyantı hangi illerde? Kaç kişide Mu varyantı görüldü?
Sağlık

Mu varyantı hangi illerde? Kaç kişide Mu varyantı görüldü?

Mu varyantı hangi şehirlerde? Sağlık Bakanı Fahrettin Koca önemli açıklamalarda bulundu. Bakan Koca, Mu varyantı taşıyan hasta sayısı ve sağlık durumlarını açıkladı. Peki, mu varyantı kaç kişide var?

Yeniakit Publisher
2021-09-09 18:40:00 -
Mu varyantı hangi illerde? Kaç kişide Mu varyantı görüldü?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca merakla beklenene önemli bir açıklama yaptı. Bakan Koca, Mu varyantının görüldüğü illeri açıkladı.

Mu varyantı hangi illerde? Kaç kişide Mu varyantı görüldü?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, önemli açıklamalarda bulundu. Bakan Koca, “Vatandaşlarımız varyantlar konusunda tedirgin olmamalı. Varyantlara karşı da aşı olmamız, toplumsal bağışıklık oluşana kadar maskeyi ihmal etmememiz gerekiyor. Bizim açımızdan varyantlar önemli. Bilimsel acıdan bu önemli bir nokta. Şu an toplumda yüzde 90’un üzerinde delta varyant var. Mu varyantı iki kişide var. İki varyantı da İstanbul’da. İki hastamızı da ayaktan takip ediyoruz” dedi.  

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