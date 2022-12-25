MTV indirimi heyecanı: 2023 MTV ödemesi ne kadar oldu? 2023 MTV tutarları ve MTV hesaplama tablosu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, MTV için indirim yetkisini kullandı. Yeni yıl MTV oranları Cumhurbaşkanı Erdoğan kararı ile geçtiğimiz günlerde Resmi Gazete'de yayınlandı. 2023 MTV artış miktarı yüzde 50'lik indirimle yüzde 61,5 olarak belirlendi. Araç sahipleri, yeni gelen zam ile birlikte yaş, matrah ve motor gücüne göre 2023 yılı MTV oranın ne kadar olduğunu hesaplamaya başladı. Böylelikle motor hacmine, yaşına ve matrahına göre en düşük MTV tuturı da netlik kazandı. Peki, "MTV ne kadar oldu, yüzde kaç zam yapıldı?" İşte 2023 yılı motor hacmine göre MTV hesaplama ekranı ve merak edilen soruların yanıtı...

MTV'de 2023 yılında uygulanacak olan yüzde 50 indirimin tamamen vatandaşı düşünerek alınan bir karar olduğunu söyleyen galerici Ahmet Yurtlu, "Şu anda Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Motorlu Taşıtlar Vergisi'ne yüzde 50 indirim geldi. Bu gerçekten vatandaşı düşünen bir karar. Çünkü maliyetler çok ciddi arttı. Araçta kasko, sigorta, MTV ve muayene ücretleri fahiş şekilde artınca bu karar bir nebze vatandaşa destek olması açısından MTV'de yüzde 500 indirim yapıldı. Bu bandrollerin yüzde 100 değil de yüzde 50 artacağını gösteriyor. Bunları kademeleri var tabi 1300, 1600 ve 2000 motora kadar değişiyor. Tabii ki hepsinde de yüzde 50 indirim sağlanacak. Bu da vatandaşın işini biraz daha kolaylaştıracak. Çünkü fiyat artışları vergilerde de gerçekleşiyordu. Yüzde 130'a yakın gelecek MTV zammının yüzde 50'sinin düşülerek yüzde 61,5'a indirilmesi bandrol konusunda vatandaşı biraz rahatlatacak" ifadelerini kullandı.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN ZAMDA İNDİRİM YAPTI

Haberin detayları şöyle;

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yeniden değerleme oranında motorlu taşıtlar vergisi için yüzde 50 oranında indirme yetkisini kullandı. Konuya ilişkin karar Resmi Gazete`de yayımlandı.

Motorlu Taşıtlar Vergisi'nde (MTV) Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, indirim yetkisini kullanmasaydı, yüzde 123 oranında zam yapılacaktı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, MTV zammını yarı yarıya düşürmüş oldu.

2023 MTV NE KADAR OLACAK?

2022 yılında 1.300 silindir hacminin altında 1-3 yaş aralığındaki bir otomobilin vergisi 1313 liraydı. Yeni yıl itibariyle...

2023 yılı için vergi, harç ve cezalarda uygulanacak yeniden değerleme oranı yüzde 122,9`dan yüzde 61,5`e indirildi. tgrt'ye göre: İşte araçlara göre yeni MTV`ler...

0-1300 motor

Matrahı 70.600 liraya kadar

1-3 yaş: 2.120 lira 4-6 yaş: 1.479 lira 7-11 yaş: 827 lira 12-15 yaş: 623 lira 16+ yaş: 220 lira

Matrahı 70.600 - 123.700 lira arası

1-3 yaş: 2.330 lira 4-6 yaş: 1.626 lira 7-11 yaş: 908 lira 12-15 yaş: 688 lira 16+ yaş: 242 lira

0-1300 motor

Matrahı 123.700 lira ve üstü

1-3 yaş: 2.545 lira 4-6 yaş: 1.773 lira 7-11 yaş: 993 lira 12-15 yaş: 751 lira 16+ yaş: 262 lira

1301-1600 motor

Matrahı 70.600 liraya kadar

1-3 yaş: 3.694 lira 4-6 yaş: 2.770 lira 7-11 yaş: 1.607 lira 12-15 yaş: 1.135 lira 16+ yaş: 436 lira

Matrahı 70.600 - 123.700 lira arası

1-3 yaş: 4.065 lira 4-6 yaş: 3.048 lira 7-11 yaş: 1.768 lira 12-15 yaş: 1.245 lira 16+ yaş: 476 lira

1301-1600 motor

Matrahı 123.700 lira ve üstü

1-3 yaş: 4.435 lira 4-6 yaş: 3.324 lira 7-11 yaş: 1.925 lira 12-15 yaş: 1.360 lira 16+ yaş: 520 lira

1601-1800 motor

Matrahı 177.000 liraya kadar

1-3 yaş: 7.179 lira 4-6 yaş: 5.614 lira 7-11 yaş: 3.299 lira 12-15 yaş: 2.014 lira 16+ yaş: 780 lira

1601-1800 motor

Matrahı 177.000 lira ve üstü

1-3 yaş: 7.834 lira 4-6 yaş: 6.121 lira 7-11 yaş: 3.605 lira 12-15 yaş: 2.200 lira 16+ yaş: 851 lira

1801-2000 motor

Matrahı 177.000 liraya kadar

1-3 yaş: 11.310 lira 4-6 yaş: 8.710 lira 7-11 yaş: 5.120 lira 12-15 yaş: 3.048 lira 16+ yaş: 1.198 lira

1801-2000 motor

Matrahı 177.000 lira ve üstü

1-3 yaş: 12.340 lira 4-6 yaş: 9.506 lira 7-11 yaş: 5.585 lira 12-15 yaş: 3.324 lira 16+ yaş: 1.308 lira

2001-2500 motor

Matrahı 221.000 liraya kadar

1-3 yaş: 16.967 lira 4-6 yaş: 12.318 lira 7-11 yaş: 7.695 lira 12-15 yaş: 4.596 lira 16+ yaş: 1.818 lira

2001-2500 motor

Matrahı 221.000 lira ve üstü

1-3 yaş: 18.511 lira 4-6 yaş: 13.437 lira 7-11 yaş: 8.393 lira 12-15 yaş: 5.016 lira 16+ yaş: 1.983 lira

2501-3000 motor

Matrahı 442.300 liraya kadar

1-3 yaş: 23.657 lira 4-6 yaş: 20.583 lira 7-11 yaş: 12.857 lira 12-15 yaş: 6.915 lira 16+ yaş: 2.536 lira

2501-3000 motor

Matrahı 442.300 lira ve üstü

1-3 yaş: 25.811 lira 4-6 yaş: 22.452 lira 7-11 yaş: 14.028 lira 12-15 yaş: 7.545 lira 16+ yaş: 2.766 lira

3001-3500 motor

Matrahı 442.300 liraya kadar

1-3 yaş: 36.031 lira 4-6 yaş: 32.421 lira 7-11 yaş: 19.529 lira 12-15 yaş: 9.748 lira 16+ yaş: 3.571 lira

3001-3500 motor

Matrahı 442.300 lira ve üstü

1-3 yaş: 39.309 lira 4-6 yaş: 35.365 lira 7-11 yaş: 21.303 lira 12-15 yaş: 10.632 lira 16+ yaş: 3.900 lira

3501-4000 motor

Matrahı 708.000 liraya kadar

1-3 yaş: 56.651 lira 4-6 yaş: 48.920 lira 7-11 yaş: 28.808 lira 12-15 yaş: 12.857 lira 16+ yaş: 5.120 lira

3501-4000 motor

Matrahı 708.000 lira ve üstü

1-3 yaş: 61.806 lira 4-6 yaş: 53.364 lira 7-11 yaş: 31.433 lira 12-15 yaş: 14.028 lira 16+ yaş: 5.585 lira

4001 motor ve üzeri

Matrahı 840.700 liraya kadar

1-3 yaş: 92.725 lira 4-6 yaş: 69.531 lira 7-11 yaş: 41.179 lira 12-15 yaş: 18.508 lira 16+ yaş: 7.179 lira

4001 motor ve üzeri

Matrahı 840.700 lira ve üzeri

1-3 yaş: 101.152 lira 4-6 yaş: 75.853 lira 7-11 yaş: 44.924 lira 12-15 yaş: 20.189 lira 16+ yaş: 7.834 lira

MOTOR TERCİHİNE GÖRE MTV'Sİ DEĞİŞİYOR

Ocak-Kasım döneminde yaklaşık 27 bin adetlik satış rakamı ile en çok satılan üçüncü model olan Toyota Corolla'ya bakacak olursak, en ucuz Corolla, 1.5 benzinli motor ile 607 bin 50 TL'den satılıyor. Bu otomobil 199 bin 776 TL'den yüksek vergisiz fiyatı ile yüzde 80 ÖTV dilimine giriyor. Dolayısı ile, Corolla'nın en ucuz versiyonu için ödenecek MTV tutarı 2023'te 4 bin 435 TL olacak.

2019'da tanıtılan Corolla'nın güncel neslinde, hibrit motor seçeneğinde 1.8 litrelik benzinli motorun görev yapması, tüketicinin bu otomobil özelinde ayrı bir hesap yapmasına neden oluyor. Corolla müşterisi, hibrit motordaki düşük yakıt tüketimi ile yüksek MTV arasında ince hesaplar yapıp, benzinli mi yoksa hibrit mi alacağına ona göre karar veriyor.

Türkiye'de en ucuz Corolla hibrit 1.8 benzinli motoru ile 810 bin 450 TL'den satılıyor. Dolayısı ile, tüm Corolla hibritler, söz konusu motor hacmi için MTV hesabında esas alınan 285 bin 555 TL'den daha yüksek vergisiz fiyata sahip. Tüm bunlar, hibrit Corolla için ödenecek MTV tutarının 7 bin 835 TL olacağını gösteriyor.

EN ÇOK SATILAN MODELLERİN MTV'Sİ NE KADAR OLDU?

MTV'deki değişimlere bazı örnekler üzerinden de bakmakta fayda var. Bu kapsamda, Türkiye'de en çok satılan otomobillerin MTV oranlarına bakalım.

Ocak-Kasım döneminde, Türkiye'de en çok tercih edilen otomobil 59 bin 662 adet ile Fiat Egea Sedan oldu.

Egea Sedan'ın başlangıç fiyatı 374 bin 900 TL şeklinde açıklanıyor. Yüzde 50 ÖTV dilimine giren Egea'nın bu versiyonun motor hacmi 1.4 ve vergisiz fiyatı 199 bin 776 TL'den yüksek olduğu için, en ucuz Egea Sedan için 2023'te 4 bin 435 TL MTV ödeneceği ortaya çıkıyor.

Yılın ilk 11 ayında, Türkiye'de ikinci en çok satılan otomobil ise yaklaşık 32 bin adet ile Renault Clio oldu.

Türkiye'de satılan tüm Clio'larda 1 litrelik motor bulunuyor. Clio'nun en ucuz versiyonun 376 bin 900 TL'lik fiyatı göz önüne alındığında ise, yüzde 50 ÖTV'ye giren bu otomobilin vergisiz fiyatı 199 bin 776 TL'den yüksek olduğu için, MTV tutarı da 2 bin 545 TL olacak.