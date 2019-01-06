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MTV fiyatları ne kadar oldu? 2019 MTV fiyatları

2019 MTV fiyatları ne kadar oldu sorusunun yanıtı yüz binlerce araç sahibi vatandaş tarafından sorgulanan ve araştırılan konular arasında yer almaya devam ediyor. 1 Ocak 2019 tarihinde yürürlüğe giren yeni fiyatlar belli oldu. Peki, 2019 MTV fiyatları ne kadar oldu? İşte MTV hesaplama işlemi

06 Ocak 2019 Pazar 16:19
MTV fiyatları ne kadar oldu? 2019 MTV fiyatları

Milyonlarca vatandaşı ilgilendiren motorlu taşıtlar vergisi, yeni yıl fiyatları belli oldu. MTV'nin artış oranı 2019 yılı için yüzde 15,9 olarak belirlendi. İşte, 2019 MTV fiyatları.

MTV HESAPLAMA İŞLEMİ

Motor Silindir Hacmi: 1300 cc ve aşağısı

1-3 Yaş (TL): 861

4-6 Yaş (TL): 600

7-11 Yaş (TL): 336

12-15 Yaş (TL): 255

16 ve üzeri yaş (TL) : 90
Motor Silindir Hacmi: 1301-1600 cc

1-3 Yaş (TL): 1500

4-6 Yaş (TL): 1124

7-11 Yaş (TL): 653

12-15 Yaş (TL): 461

16 ve üzeri yaş (TL) : 177 
Motor Silindir Hacmi: 1601-1800 cc

1-3 Yaş (TL): 2647

4-6 Yaş (TL): 2069

7-11 Yaş (TL): 1218

12-15 Yaş (TL): 743

16 ve üzeri yaş (TL) : 289
Motor Silindir Hacmi: 1801-2000 cc

1-3 Yaş (TL): 4170

4-6 Yaş (TL): 3212

7-11 Yaş (TL): 1888

12-15 Yaş (TL): 1124

16 ve üzeri yaş (TL) : 444 
Motor Silindir Hacmi: 1801-2000 cc

1-3 Yaş (TL): 4170

4-6 Yaş (TL): 3212

7-11 Yaş (TL): 1888

12-15 Yaş (TL): 1124

16 ve üzeri yaş (TL) : 444

Öte yandan 1 Ocak 2018'den itibaren tescil edilen araçlar için MTV, mevcut vergilendirme ölçütlerine "taşıt değeri" de eklenerek uygulanıyor.

Bu sene içerisinde tescil edilen araçlar için 2019'da uygulanacak MTV oranları da 1300 cc ve altında motor silindir hacmi olan, 1-3 yaş arasındaki ve taşıt değeri 40 bin lirayı aşmayanlarda 861 lira, 40-70 bin lira arası olanlarda 947 lira, 70 bin lirayı aşanlarda bin 34 lira olacak.

Söz konusu oranlar, motor silindir hacmi 1301-1600 cc arasında olan ve 1-3 yaş arasındaki araçlar için taşıt değeri 40 bin lirayı aşmayanlarda bin 500 lira, 40-70 bin lira arası olanlarda bin 649 lira, 70 bin lirayı aşanlarda bin 800 lira olarak ödenecek.

Otomobil veya arazi araçları arasında en düşük MTV, 16 yaş ve üzerindeki 1300 cc ve altındakiler için 90 lira, en yüksek MTV de 4001 cc ve değeri 475 bin lira üzerindeki 1 yaş araçlar için 41 bin 4 lira oldu.

Ayrıca, gelecek yıl minibüs, panelvan, karavan, otobüs, kamyon ve kamyonetler ile uçak ve helikopterler için alınan MTV oranlarında da yüzde 15,9 artış uygulanacak. 

MTV 1. TAKSİT ÖDEMESİ NE ZAMAN?

2019 MTV 1. taksit ödemeleri Ocak ayı itibariyle başladı. MTV, Ocak ve Temmuz olmak üzere iki taksitte ödeniyor. MTV hesaplama işlemleri yaparken, araç yaşı, araç modeli, araç silindir hacmi ve araç tip bilgilerine ihtiyaç duyulmaktadır.

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 06 Ocak 2019 Pazar 16:19
  1. MTV fiyatları
  2. MTV fiyatları 2019
  3. MTV fiyatları ne kadar oldu?
  4. 2019 MTV fiyatları
  5. Motorlu Taşıtlar Vergisi

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