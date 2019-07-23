Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV) ödemelerinin hangi tarihler aralığında yapıldığı vatandaşlar tarafından şu sıralar merakla araştırılıyor. Ödemeler için son gün yaklaşırken arama motorlarında "MTV ödemelerinde son gün ne zaman?" sorusu merak ediliyor. Peki MTV 2. taksit ödemesi ne zaman? MTV ödemelerinde son gün ne zaman?

1 Temmuz 2019 Pazartesi günü başlayan MTV ödemeleri hakkında vatandaşların araştırmaları sürüyor. Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV) ödemeleri için son gün yaklaştı. Vatandaşlar bu nedenle MTV ödemelerinde son gün ne zaman sorusuna yanıt arıyor. Peki, MTV 2. taksit ödemesi ne zaman yapılacak? MTV ödemeleri nasıl yapılır?

MTV 2. taksidi ne zaman?

GİB tarafından yayınlanan takvime göre, 1 Temmuz'da başlayan MTV 2. taksit ödemeleri 31 Temmuz'da sona erecek.

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MTV nasıl hesaplanır?

MTV ödeme tutarı, Karayolları Trafik Kanunu gereğince belirlenmektedir. MTV hesaplanırken, aracın türü, yaşı ve motor hacmi dikkat edilir. Aracın türüne göre yani otomobil, kamyon, minibüs, otobüs gibi panelvan olan araç sınıfına göre ödenecek vergi tutarı değişiklik gösteriyor.

Otomobil ve motosikletlerde yaş ve silindir hacmi, otobüslerde yaş ve oturma kapasitesi, kamyon ve kamyonetlerde ise yaş ve azam toplam ağırlığı göz önünde bulundurulur. MTV tutarı buna göre hesaplanır.