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MTSO Sanat Galerisi, 2018-2019 sezonunu ‘Bellek/İz’ sergisiyle kapattı

Mersin Ticaret ve Sanayi Odası (MTSO) Sanat Galerisi, 2018-2019 sezonunu sanatçı M.

14 Haziran 2019 Cuma 11:05
MTSO Sanat Galerisi, 2018-2019 sezonunu ‘Bellek/İz’ sergisiyle kapattı

Mersin Ticaret ve Sanayi Odası (MTSO) Sanat Galerisi, 2018-2019 sezonunu sanatçı M. Emrah Akkayüz’ün ilk kişisel resim sergisi ‘Bellek/İz’ ile kapattı.


1990’lı yıllardan bu yana kesintisiz sergi düzenleyen MTSO Sanat Galerisi, Emrah Akkayüz’ün resim sergisiyle sezonunu tamamladı. Bu dönemde 13 etkinliğe ev sahipliği yapan galerideki sezonun son sergisinin açılışına MTSO Yönetim Kurulu Başkanı Ayhan Kızıltan ve Meclis Başkanı Hamit İzol’un yanı sıra MTSO Meclis Üyeleri, sanatseverler ve çok sayıda davetli katıldı. Sanatçının 17 eserinin sanatseverlerin beğenisine sunduğu Bellek/İz isimli resim sergisi 26 Haziran tarihine kadar ziyaret edilebilecek.



“İlk kişisel sergim”


Sergi açılışında konuşan Akkayüz, bu sergisinin ilk kişisel sergisi olduğunu söyledi. Mersin Üniversitesi’nde yüksek lisans eğitimine devam ettiğini belirten Akkayüz, uzun zamandır resim yaptığını ve birçok karma sergiye ve yarışmaya katıldığını kaydetti. Sanatın gelişiminin çağın değişen koşulları, toplumun sanatsal ve düşünsel gelişimiyle paralel ilerlediğini anlatan Akkayüz, sanatçıların ise içerisinde bulundukları gerçekliğe tanıklık ettiklerini vurguladı. Eserlerini günlük hayatta karşılaştığı olayların bilinçaltında oluşturduğu durumları yeniden kurgulayarak hazırladığını belirten Akkayüz, kitle iletişim araçları tarafından yüklenen görsel bombardımana da atıfta bulunduğunu ifade etti.


Dünyayı algılama biçimlerinin büyük ölçüde kitle iletişim araçlarıyla gerçekleştiğine işaret eden Akkayüz, “Bu durum bize yeniden oluşturularak sunulan gerçeklik ve duyumsadığımız gerçeklik arasında sıkışan insanı gösteriyor. Birçok eserimde de bu duruma tepki göstererek, seyirciye arkasını dönmüş insan figürleri kullandım. Bu anlamda bu figürlere protest figürler de diyebiliriz” dedi.


Sergisinin iki seride toplamda 17 eserden oluştuğunu dile getiren Akkayüz, ilkinin yağlı boya üzerine dijital baskının yapıldığı eserlerin oluşturduğu ‘katmanlar’ serisi olduğunu aktardı. Akkayüz, “Bu katmanlı ve derinlikli yapıyla, ‘her şey gerçek ve hiçbir şey gerçek değil’ paradoksu ‘katmanlar’ başlıklı seriyle karşılık buluyor” diye konuştu.


Akkayüz, ‘Duvar’ isimli serisinde ise daha çok insanların yaşamakta olduğu yerde aidiyet kurma, iz bırakma, bir şeyler söyleme veya işaret etme hislerine atıfta bulunduğunu söyledi. Duvar kavramının birçok kişide engeli ve kısıtlamayı çağrıştırdığını belirten Akkayüz, buna karşılık duvarların kişiye kendini ifade edebileceği özgür alanlar da sağladığını ifade etti.



“Sanat dolu bir sezon geçirdik”


MTSO Sanat Galerisi Sorumlusu Seda Şahbaz ise sezonun son sergisine ev sahipliği yaptıklarını belirterek, hareketli ve sanat dolu bir sezon geçirdiklerini anlattı. Yerel sanatçılar başta olmak üzere ulusal ve uluslararası birçok sanatçı ağırladıklarını kaydeden Şahbaz, prestijli sergilere de ev sahipliği yaptıklarını vurguladı. Kısa bir aranın ardından önümüzdeki sezonda aynı tempoyla yola devam etmek istediklerine işaret eden Şahbaz, galerinin açıldığı günden bu yana sanata ve sanatçıya desteğini hiç kesmediğini ve destek olmaya devam edeceğini sözlerine ekledi.

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Haber Tarihi: 14 Haziran 2019 Cuma 11:05
  1. sanat
  2. sergi
  3. resim sergisi

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