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MTSO Mobilya Meslek Komitesi, alışveriş fuarı düzenlemek için kolları sıvadı

MTSO Mobilya, Halı ve Ev Eşyası Meslek Komitesi Başkanı Yılmaz Akbaş, sektörü canlandırmak amacıyla beyaz eşya ve perakende sektörleri ile birlikte Nisan ya da Mayıs ayında bir alışveriş fuarı düzenlemek için çalışmalara başladıklarını bildirdi.

11 Mart 2019 Pazartesi 15:22
MTSO Mobilya Meslek Komitesi, alışveriş fuarı düzenlemek için kolları sıvadı

MTSO Mobilya, Halı ve Ev Eşyası Meslek Komitesi Başkanı Yılmaz Akbaş, sektörü canlandırmak amacıyla beyaz eşya ve perakende sektörleri ile birlikte Nisan ya da Mayıs ayında bir alışveriş fuarı düzenlemek için çalışmalara başladıklarını bildirdi.


Mersin Ticaret ve Sanayi Odası (MTSO) 12 Nolu Mobilya, Halı ve Ev Eşyası Meslek Komitesi Başkanı Yılmaz Akbaş, bir açıklama yaparak, komite çalışmaları ve sektöre ilişkin bilgiler verdi.



“Alışveriş fuarına hazırlanıyoruz”


Komite olarak sektördeki satışları canlandırmaya yönelik projeler geliştirdiklerini belirten Akbaş, bunun için bir ‘Alışveriş Fuarı’ düzenlemeyi planladıklarını söyledi. Konuyu MTSO Yönetimine taşıdıklarını ve sıcak bakıldığını kaydeden Akbaş, Nisan sonu ya da Mayıs başında Yenişehir Fuar Merkezi’nde bir fuar planladıklarını ifade etti. 12 Nolu Komite’nin önerisi olmasına rağmen bu kez yalnızca mobilya fuarı olması yerine beyaz eşya, perakende sektörü gibi ilgili diğer sektörlerle bir araya gelip ortak bir alışveriş fuarı düzenlemek istediklerini vurgulayan Akbaş, “Daha geniş kapsamlı bir katılım sağlayıp fuar ile sektörler arası sinerji oluşturmak istiyoruz. Fuar ziyaretçilerinin de burada aradığı tüm ürünleri bir arada bulabilmesini sağlayacağız” dedi.



“Hedef kitlemiz direk halk olacak”


Fuarların asli amacının sektör temsilcilerinin birbirlerini tanımaları ve yeni ürünlerinin de tanıtımı olduğunu dile getiren Akbaş, “Ancak bu fuar öyle olmayacak. Burada hedef kitle direk alıcılar, yani halk. Yeni ürünlerimizi sektöre tanıtmak yerine burada yapacağımız indirimlerle satışlarımızı artırmayı hedefliyoruz” diye konuştu.


Aynı zamanda burada uygulayacakları indirimleri şehir içindeki mağazalarında da aynı dönemde devam ettireceklerini açıklayan Akbaş, bu sayede alışverişi kent genelinde canlandırabilmeyi hedeflediklerini vurguladı.



“Hakem heyetleri bilirkişi desteği vermeye hazırız”


Son dönemlerde tüketici hakem heyetleriyle ilgili sıkıntı yaşadıklarına da değinen Akbaş, bu sorunları dile getirmek adına Yenişehir Tüketici Hakem Heyeti ile bir toplantı düzenleyerek çözüm yoluna gittiklerini anlattı. Tüketici hakem heyetlerinin çalışabilecek yeteri kadar bilirkişi bulunmamasının sıkıntısını yaşadıklarına dikkat çeken Akbaş şunları söyledi: “Heyette görev alanların elbette tüm ürünlere dair bilgi sahibi olmaları mümkün değil. Bu nedenle yalnızca tüketici şikayetlerini göz önünde bulundurup eğer karşı taraftan da cevap gelmediyse yanlış kararlar verebiliyorlar. Bu durumda firmaların ve markasının ismi zarar görüyor. Oysaki doğru uygulama, heyetlerin her konuda yetkin bilirkişi havuzlarının olması. Bu konuda komite olarak biz destek vermeye hazırız. Yaşadığımız mağduriyeti toplantı sırasında anlattığımızda talebimiz yerinde bulundu. Önümüzdeki süreçte yapılacak uygulamalarda bizim tavsiye ettiğimiz yolun kullanılacağına inanıyorum.”


Hizmet sektöründe faaliyet gösterdiklerini ve komite olarak kalifiye elemanın sektörde başarıyı nasıl etkilediğini de yakından bildiklerini kaydeden Akbaş, zaman zaman bu sorunun çözümü adına eğitimler düzenlediklerini de dile getirdi. MTSO Eğitim ve Kalkınma Vakfı aracılığıyla Mağazacılık ve Perakende Satış Eğitimi düzenlediklerini bildiren Akbaş, bu yöndeki çalışmaları önümüzdeki süreçte de tekrarlamak istediklerini söyledi.

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Haber Tarihi: 11 Mart 2019 Pazartesi 15:22
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