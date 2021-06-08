MSÜ tercih sonuçları açıklandı mı? MSÜ tercih sonuçları ne zaman açıklanacak?
MSÜ sonuçları açıklandı mı? Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı 4 Nisan Pazar günü yapıldı. Sınava giren adaylar 19 Mayıs akşamına kadar tercihlerini yaptı. Şimdi gözler tercih sonuçlarının açıklanacağı tarihte. Peki, MSÜ tercih sonuçları ne zaman belli olur?
Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı 4 Nisan Pazar günü yapıldı. Adaylar sonuçlarını 22 Nisan'dan itibaren ulaşabildi. Ardından 30 Nisan-19 Mayıs tarihleri arasında tercihler gerçekleştirildi. Sınava giren adaylar tercih sonuçlarının ne zaman açıklanacağını araştırmaya başladı. Peki, MSÜ 2021 tercih sonuçları açıklandı mı?
MSÜ tercih sonuçları açıklandı mı? MSÜ tercih sonuçları ne zaman açıklanacak?
MSÜ tercih sonuçlarının açıklanıp açıklanmadığı merak konusu. Tercih sonuçları henüz açıklanmadı. Konu hakkında bir tarihte paylaşılmadı. Geçtiğimiz yıl sonuçlar 13 Temmuz'da açıklanmıştı. Bu sene de temmuz ayı içerisinde bir açıklama gelmesi bekleniyor. MSÜ sonuçları 'Personel Temin Dairesi Başkanlığı' internet sayfasından yayımlanacak.