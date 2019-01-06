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MSÜ sınavları ne zaman? 2019 MSÜ sınav tarihi

Milli Savunma Üniversitesi tarafından askeri öğrenci belirleme sınavının bu yıl ne zaman yapılacağı ve başvuru tarihleri açıklandı. Peki, 2019 MSÜ sınav başvurusu ne zaman yapılacak? MSÜ sınavları ne zaman? 2019 MSÜ sınav tarihi

06 Ocak 2019 Pazar 16:25
MSÜ sınavları ne zaman? 2019 MSÜ sınav tarihi

Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavının 2019'da ne zaman yapılacağı açıklandı. Peki, 2019 MSÜ sınav başvurusu ne zaman yapılacak? İşte başvuru ve sınav tarihi.

BAŞVURU VE SINAV TARİHİ

5 Şubat'ta başlayacak olan sınav başvuruları 27 Şubat 2019 tarihinde sona erecek. Sınav ise 7 Nisan 2019 tarihinde gerçekleştirilecek.

Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı (2019-MSÜ)'na katılacak adaylar, başvurularını elektronik ortamda ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla veya bireysel olarak ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden yapacaklar. Sınav ücreti, başvuru hizmeti ücreti yayınlanacak başvuru kılavuzu ile belli olacak.

SONUÇLAR NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

2019 MSÜ 7 Nisan 2019 tarihinde yapılacak olup sonuçlar 26 Nisan 2019 tarihinde açıklanacak. Sınav giriş yerleri ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden açıklanacaktır.

7 Nisan 2019 tarihinde Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı Saat 10.15'te yapılacak ve 135 dakika sürecek sınavda adaylara, ortaöğretim düzeyinde, beş seçenekli çoktan seçmeli 120 sorudan oluşan bir test uygulanacaktır. 2019 MSÜ Sınava Giriş Yerlerinin sınava 1 hafta kala yayınlanması bekleniyor.

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 06 Ocak 2019 Pazar 16:25
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