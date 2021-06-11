MSÜ seçimleri ne zaman 2021? MSÜ seçimleri nasıl yapılır?

Milli Savunma Üniversitesi 2021 Yılı Askeri Öğrenci Temini Seçim Aşaması na ilişkin duyuru paylaştı. MSÜ asgari öğrenci temini duyurusunda şunlara yer verdi:

1. MSB Milli Savunma Üniversitesi 2021 Yılı Askeri Öğrenci Temini Seçim Aşaması Faaliyetleri 30 Haziran - 12 Ağustos 2021 tarihleri arasında yapılacaktır.

2. Hava Harp Okulu adayları "Psikomotor Testi" ve "Öğrenci Seçme Uçuşuna" katılacakları için birinci tercihi HHO olan adaylar arasından MSÜ-2021 sayısal puanına göre belirlenmiştir.

3. Bando Astsubay Meslek Yüksekokulu Çağrı Esasları:

a. MSÜ-2021 sınavında herhangi bir puan türünden, belirlenen taban puanı geçen adayların tercihleri arasında Bando Astsubay MYO olanlar, Müzik Yeteneği ve Müzik Bilgisi Seviye Tespit Sınavına gireceklerdir. Adaylar bu haklarından feragat edebilir. Bu durum adayların diğer tercihlerini etkilemeyecektir.

b. MSÜ-2021 sınavında herhangi bir puan türünden, belirlenen taban puanı geçemeyen adaylardan, Güzel Sanatlar veya Konservatuar Liselerinin Müzik bölümü kaynaklı olan adaylar ile birinci tercihi Bando Astsubay MYO olan adaylardan en yüksek puan türüne göre sıralanarak belirlenen adaylar sadece Bando Astsubay MYO adayı olarak sınavlara çağrılmıştır. Bu adayların diğer tercihleri dikkate alınmayacaktır.

c. Müzik Yeteneği ve Müzik Bilgisi Seviye Tespit Sınavına girecek adaylar enstrümanlarını da yanlarında getirebileceklerdir. (Piyano ve bateri hariç)

4. Şehit / Gazi yakını olan adaylardan; puanı taban puanın %90'ı ve fazlası olan adaylara da Şehit-Gazi kontenjanından çağrı yapılmıştır. Gerekli belgeleri getirmeyen adayların işlemlerine Şehit/Gazi kontenjanından devam edilmeyecektir.

5. Seçim Aşaması Faaliyetlerine çağrılan adaylar, sorgulama sayfasında belirtilen tarih ve saatte Kara Harp Okulu Komutanlığı (Bakanlıklar/Ankara) adresinde hazır bulunacaklardır.

6. Seçim Aşaması Faaliyetleri

a. Hava Harp Okulu adayları için;

1'inci gün : Evrak Kontrolü, Fiziki Değerlendirme, Kişilik Değerlendirme Testi ve Fiziki Yeterlilik Testi (FYT),

2'nci gün : Psikomotor Testi,

3'üncü gün : Mülakat, Müzik Yeteneği ve Müzik Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (Bando Astsubay Meslek Yüksekokulu tercihi olan adaylar için) ve Hastane Sevk aşamalarından oluşmaktadır.

b. Diğer Harp Okulu ve Meslek Yüksek Okulu tercihi olan adaylar için;

1'inci gün : Evrak Kontrolü, Fiziki Değerlendirme, Kişilik Değerlendirme Testi ve Fiziki Yeterlilik Testi (FYT),

2'nci gün : Mülakat, Müzik Yeteneği ve Müzik Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (Bando Astsubay Meslek Yüksekokulu tercihi olan adaylar için).

c. Fiziki Yeterlilik Testi için tüm adayların gelirken spor kıyafeti (Eşofman, spor şortu, spor fanilası, spor ayakkabısı vb.) giyinmiş olarak gelmeleri gerekmektedir.

ç. Pazar günlerine sınav planlanmamıştır.

7. Adayların başvuru şartlarını taşıyıp taşımadıkları, getirecekleri belgeler üzerinden kontrol edilecektir. Adayların başvuru şartlarını taşımadıkları anlaşıldığında veya evraklarının eksik/yanlış olduğu tespit edildiğinde, temin sürecinin hangi aşamasında olursa olsun işlemleri iptal edilecektir.

2021 MSÜ taban puanları

MSÜ 2021 taban puanları merak ediliyordu. Milil Savunma Üniversite tarafından 2021 MSÜ taban puanları açıklandı. MSÜ taban puanları şu şekilde: