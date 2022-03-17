MSÜ 2022 sınav giriş belgesi yayınlandı mı? ÖSYM 2022 MSÜ sınav yerleri açıklandı mı?

2022 MSÜ sınav giriş belgeleri genellikle sınav tarihinden 10 gün önce açıklanıyor. MSÜ sınav giriş belgeleri için gözler 17 Mart'a çevrilmişti. ÖSYM, adayları daha fazla bekletmeyerek MSÜ sınav yerlerinin erişime açıldığını bildirdi. 27 Mart 2022 tarihinde uygulanacak olan Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı (2022-MSÜ) adaylarının, sınava girecekleri bina/salonlara atanma işlemleri tamamlanmıştır.

MSÜ 2022 sınav giriş belgesi sorgulama!

Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren Sınava Giriş Belgesini ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden 17 Mart 2022 tarihinde saat 14.15’ten itibaren T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleri ile edinebileceklerdir. 27 Mart 2022 tarihinde uygulanacak olan 2022-MSÜ sınavı için adaylar, saat 10.00’dan sonra sınav binalarına alınmayacaklardır. ÖSYM MSÜ 2022 giriş belgesi sorgulama ekranı için tıklayın