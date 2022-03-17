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Eğitim MSÜ 2022 sınav giriş belgesi yayınlandı mı? ÖSYM 2022 MSÜ sınav yerleri açıklandı mı?
Eğitim

MSÜ 2022 sınav giriş belgesi yayınlandı mı? ÖSYM 2022 MSÜ sınav yerleri açıklandı mı?

MSÜ sınav yeri sorgulama! 2022 Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı 27 Mart 2022 Pazar günü saat 10.15'te yapılacak. MSÜ 2022 sınavına katılacak adaylar 2022 MSÜ sınav giriş belgeleri sorgulaması yapıyor. Peki ÖSYM 2022 MSÜ sınav yerleri açıklandı mı? MSÜ 2022 sınav giriş belgesi yayınlandı mı? MSÜ sınav yerleri sorgulaması nasıl öğrenilir? MSÜ sınav giriş belgesi nasıl alınır?

Yeniakit Publisher
2022-03-17 14:44:00 - 2022-03-17 14:48:46
MSÜ 2022 sınav giriş belgesi yayınlandı mı? ÖSYM 2022 MSÜ sınav yerleri açıklandı mı?

2022 MSÜ sınav giriş belgeleri genellikle sınav tarihinden 10 gün önce açıklanıyor.  MSÜ sınav giriş belgeleri için gözler 17 Mart'a çevrilmişti. ÖSYM, adayları daha fazla bekletmeyerek MSÜ sınav yerlerinin erişime açıldığını bildirdi. 27 Mart 2022 tarihinde uygulanacak olan Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı (2022-MSÜ) adaylarının, sınava girecekleri bina/salonlara atanma işlemleri tamamlanmıştır.

MSÜ 2022 sınav giriş belgesi sorgulama!

Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren Sınava Giriş Belgesini ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr  internet  adresinden 17 Mart 2022 tarihinde saat 14.15’ten itibaren T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleri ile edinebileceklerdir. 27 Mart 2022 tarihinde uygulanacak olan 2022-MSÜ sınavı için adaylar, saat 10.00’dan sonra sınav binalarına alınmayacaklardır. ÖSYM MSÜ 2022 giriş belgesi sorgulama ekranı için tıklayın

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