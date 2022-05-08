MSÜ 2022 Harp Okulları ve Astsubay Meslek Yüksekokulları tercihleri ne zaman sona erecek? MSÜ 2022 tercihleri nasıl yapılır?

Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) tercih süreci devam ediyor. MSÜ tercihleri ne zaman bitecek? MSÜ tercih tarihleri ne zaman bitecek? Mille Savunma Üniversitesi Harp Okulları ve Astsubay Meslek Yüksekokulları tercih tarihleri ne zaman?

MSÜ 2022 tercihleri ne zaman sona erecek?

ÖSYM tarafından 27 Mart 2022 tarihinde icra edilen 2022 Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı'na (2022-MSÜ) katılan ve 2022-YKS başvurusu bulunan adaylar tercih yapabilecektir. Adayların, Harp Okulları ve Astsubay Meslek Yüksekokulları tercihlerini 18 Nisan-13 Mayıs 2022 saat 23:59'a kadar yapmaları gerekmektedir. Belirtilen süre içerisinde tercihini yapmayan adaylar, 2'nci seçim aşamalarına çağrılmayacaktır.

Şehit/Gazi çocuğu olan adayların ikinci seçimi nasıl yapılacak?

Şehit ve gazi çocuğu olan adaylar tercih işlemleri sırasında "Bilgilerim" sekmesinden Şehit / Gazi Belgesi yükle düğmesine basarak ilgili kurumlardan aldıkları "Şehit/Gazi Yakını" belgelerini uygun formatta yükleyeceklerdir.

Şehit/gazi çocuklarının 2'nci seçim aşamalarına çağrılmasıyla ilgili olarak; adayların 2022- MSÜ Sınavında aldıkları puana %10 puan ilavesi yapılacak ve %10 puan ilavesi sonrasında belirlenen çağrı baraj puanı şartını sağlayan adaylar 2'nci seçim aşamalarına çağrılacaktır.

Hava Harp Okulu'nu (HHO) tercihleri nasıl yapılacak?

HHO için yapılacak seçim aşamalarına sadece ilk tercihi Hava Harp Okulu olan adaylar arasından MSÜ-SAY puan sırası ve çağrı kontenjanına göre çağrı yapılacaktır. Hava Harp Okulunu ikinci ve sonraki tercihlerine koyan adaylar HHO için aday olamayacaklardır.

Bando Astsubay Meslek Yüksekokulunu tercihleri nasıl olacak?

Bando Astsubay Meslek Yüksekokulunu tercih eden adaylardan çağrı kontenjanına girenler mülakat aşamasını müteakip Müzik Yeteneği ve Müzik Bilgisi Seviye Tespit Sınavına alınacaktır. Müzik Yeteneği ve Müzik Bilgisi Seviye Tespit Sınavı, teori ve çalgı performansı olmak üzere iki ana bölümden oluşacaktır. Güzel Sanatlar ve Konservatuvar Liseleri programlarından mezun olacak/olan adaylar, MSÜ sınav puanına bakılmaksızın (puanı hesaplanan adaylardan) öncelikli olarak sınavlara çağrılacaktır.

Diğer Lise ve Dengi Okullardan mezun olacak/olan adaylar arasından 1'inci tercihi Bando Asb. Meslek Yüksekokulu olan adaylar en yüksek puan türüne göre sıralanarak kalan kontenjan miktarı kadar aday sınavlara çağrılacaktır. Harp okulları veya diğer Astsubay Meslek Yüksekokulları için çağrıya hak kazanan adaylar, tercihleri arasında Bando Astsubay Meslek Yüksekokulu yer alıyor ise tercih sırasına bakılmaksızın Müzik Yeteneği ve Müzik Bilgisi Seviye Tespit Sınavı'na alınacaklardır.

Harp Okulları için;

- Kara Harp Okulu Sayısal (KHO-Sayısal),

- Kara Harp Okulu Eşit Ağırlık (KHO-Eşit Ağırlık),

- Kara Harp Okulu Sözel (KHO-Sözel),

- Deniz Harp Okulu (DHO),

- Hava Harp Okulu (HHO),

- Sahil Güvenlik Komutanlığı adına Deniz Harp Okulu (SG-DHO)

Astsubay Meslek Yüksekokulları için;

- Kara Astsubay Meslek Yüksekokulu (Kara Asb.MYO),

- Deniz Astsubay Meslek Yüksekokulu (Deniz Asb.MYO),

- Hava Astsubay Meslek Yüksekokulu (Hava Asb.MYO),

- Sahil Güvenlik Komutanlığı adına Deniz Asb.MYO (SG-Deniz Asb.MYO)

- Bando Astsubay Meslek Yüksekokulu (Bando Asb.MYO),(Bu okulu işaretleyecek adaylar müzik yetenek sınavına girecektir.) tercihi yapabilecektir.

Deniz Harp Okulu, Kara Harp Okulu ve Astsubay Meslek Yüksek Okulları boy kilo şartı kaç?

Hava Harp Okulu adayları için (hem erkek hem kadın adaylar için) uygulanacak boy-kilo sınırları kılavuzda belirtilen tablodaki 165-190 cm (dahil) arasında olacaktır. Deniz Harp Okulu, Kara Harp Okulu ve Astsubay Meslek Yüksek Okulları adaylarında; erkek askeri öğrenci adayları için boy-kilo sınırları kılavuzda belirtilen tablodaki 165-210 cm (dahil) (19 yaşından küçük erkek adaylar için 165-190 cm) arasında, kadın askeri öğrenci adayları için boy-kilo sınırları kılavuzda belirtilen tablodaki 160-200 cm (dahil) (19 yaşından küçük kadın adaylar için 160-190 cm) arasında olacaktır. Boy-kilo sınırının dışında kalan adayların adaylıkları sonlandırılacaktır.