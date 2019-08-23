MSB'den 'Sakarya Meydan Muharebesi' yıl dönümü için video paylaşımı Milli Savunma Bakanlığı, Sakarya Meydan Muharebesi'nin 98. yıl dönümü dolayısıyla hazırlanan videoyu sosyal medya hesabından paylaştı.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), 23 Ağustos 1921'de başlayan ve 22 gün süren Sakarya Meydan Muharebesi'nin yıl dönümü dolayısıyla hazırladığı videoyu sosyal medya hesabından paylaştı. "Hattı müdafaa yoktur, sathı müdafaa vardır. O satıh, bütün vatandır. Vatanın her karış toprağı, vatandaşın kanıyla ıslanmadıkça, terk olunamaz."



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