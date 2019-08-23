MSB'den 'Sakarya Meydan Muharebesi' yıl dönümü için video paylaşımı
Milli Savunma Bakanlığı, Sakarya Meydan Muharebesi'nin 98. yıl dönümü dolayısıyla hazırlanan videoyu sosyal medya hesabından paylaştı.23 Ağustos 2019 Cuma 14:39
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), 23 Ağustos 1921'de başlayan ve 22 gün süren Sakarya Meydan Muharebesi'nin yıl dönümü dolayısıyla hazırladığı videoyu sosyal medya hesabından paylaştı.
"Hattı müdafaa yoktur, sathı müdafaa vardır. O satıh, bütün vatandır. Vatanın her karış toprağı, vatandaşın kanıyla ıslanmadıkça, terk olunamaz."
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