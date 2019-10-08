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MSB'den operasyona ilişkin açıklama

Milli Savunma Bakanlığı'ndan terör örgütü PKK/YPG'ye karşı Fırat'ın doğusuna yapılacak operasyona ilişkin açıklama geldi.

08 Ekim 2019 Salı 19:05
MSB'den operasyona ilişkin açıklama

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Kahraman Türk Silahlı Kuvvetleri, Fırat Kalkanı Harekâtı’nda sahada DEAŞ terör örgütü ile göğüs göğüse mücadele eden tek Koalisyon ve NATO ülkesi ordusudur. DEAŞ’ın kanlı eylemlerinden en fazla zarar gören ülkelerden biri olan Türkiye; hem yurt içinde hem de sınırlarının ötesinde bu terör örgütü ile artan tempo ve şiddetle mücadele etti, Fırat'ın doğusunda da mücadeleye devam edecektir" denildi.

 

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Haber Tarihi: 08 Ekim 2019 Salı 19:05
  1. Türk Silahlı Kuvvetleri
  2. DEAŞ
  3. Milli Savunma Bakanlığı

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