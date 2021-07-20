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Gündem MSB'den Kıbrıs Barış Harekatı'nın 47. yıl dönümü paylaşımı
Gündem

MSB'den Kıbrıs Barış Harekatı'nın 47. yıl dönümü paylaşımı

Milli Savunma Bakanlığı Kıbrıs Barış Harekatı'nın 47'nci yıl dönümünü kutladı.

Yeniakit Publisher
2021-07-20 13:06:00 -
MSB'den Kıbrıs Barış Harekatı'nın 47. yıl dönümü paylaşımı

MSB'den yapılan açıklamada, harekatın 47'nci yıl dönümünü kutlarken, harekata ait bir de video yayımlandı.

Videoda, Rumların katliamı, işkence ve yağması sonrası Türk askerinin düzenlediği Barış Harekatı'na ilişkin zafer görüntüleri yer aldı.

Açıklamada "Kıbrıs Barış Harekatı'nın 47'nci yıl dönümünde şehitlerimizi ve ebediyete intikal etmiş gazilerimizi rahmetle anıyor, hayattaki gazilerimize sağlıklı ve mutlu uzun ömürler diliyoruz. Dün olduğu gibi bugün de Kıbrıs Türkü kardeşlerimizin yanındayız, yanında olmaya devam edeceğiz." ifadelerine yer verildi.

 

 

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