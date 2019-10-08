MSB'den "güvenli bölge" paylaşımı

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), TSK'nın PKK/PYD-YPG-SDG ve DEAŞ gibi terör örgütleri başta olmak üzere her türlü tehdit ve tehlikeye karşı kararlılıkla mücadelesini sürdürdüğünü bildirdi.

Milli Savunma Bakanlığı'nın Twitter hesabı üzerinden yapılan paylaşımda TSK'nın güvenli bölge harekatı için hazır olduğu ifade edildi.

Bakanlıktan yapılan paylaşımda "Gücünü asil milletimizden alan TSK, PKK/PYD- YPG-SDG ve DEAŞ gibi terör örgütleri başta olmak üzere her türlü tehdit ve tehlikeye karşı gece gündüz, yaz kış, dağ bayır demeden azim ve kararlılıkla mücadelesini sürdürmektedir. Şanlı ordumuz Güvenli Bölge Harekâtı için hazırdır" ifadeleri kullanıldı.