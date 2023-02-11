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Gündem MSB'den deprem bölgesindeki asker yükümlülerin sevkine ilişkin açıklama
Gündem

MSB'den deprem bölgesindeki asker yükümlülerin sevkine ilişkin açıklama

Milli Savunma Bakanlığı, olağanüstü hal (OHAL) ilan edilen illerin nüfusuna kayıtlı asker yükümlülerin mart ve nisan aylarındaki sevklerinin mayıs ayına ertelendiğini duyurdu.

Yeniakit Publisher
2023-02-11 22:02:00 -
MSB'den deprem bölgesindeki asker yükümlülerin sevkine ilişkin açıklama

Bakanlıktan yapılan açıklamada, OHAL ilan deprem bölgesinde nüfusuna kayıtlı sevke tabi er statüsündeki yükümlülerin, mart ve nisan aylarındaki sevklerinin mayıs ayına ertelendiği, daha önce planlanan sevk tarihlerinde silah altına alınmak isteyen yükümlülerin sevklerinin yapılacağı bildirildi.

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