  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Türk bilim insanından korkutan açıklama: Orada 7,2 şiddetinde bir deprem olacak

Ayçiçek yağı fiyatları çakıldı! Duyan şaşırdı, kritik çağrı yapıldı

Kandilli Müdürü Doğan Kalafat, Marmara depremi için son noktayı koydu! Tarih belli mi?

Kızılay nerede? sorusunun cevabı manşette

ABD gemisindeki bayrakla ilgili 'yok artık' dedirten detayı açıkladı: Ölçüsü 4'e 6 yani...

Türkiye depremin acısını yaşarken... Marketlere giren şoke oldu

Ne altın ne dolar ne gümüş! Ramazan Kurtoğlu uyardı: Deprem sonrası paranızı oraya yatırın

Bakan Akar acı haberi duyurdu: 100 askerimiz şehit oldu

En kârlısı dosyası açıklanmayan Akşener! Şantajcı Yaşar, Kılıçdaroğlu’na ateş püskürdü

İBB Boğaz'a nazır bir yeri daha satmaya çalışıyor!
Gündem MSB'den Bayraktar ve Sancaktar açıklaması
Gündem

MSB'den Bayraktar ve Sancaktar açıklaması

Milli Savunma Bakanlığı, TCG Bayraktar gibi hastaneye dönüştürülen TCG Sancaktar gemisinde de depremden etkilenen vatandaşlarımızın tedavisinin aralıksız sürdüğünü açıkladı.

Yeniakit Publisher
2023-02-23 19:38:00 -
MSB'den Bayraktar ve Sancaktar açıklaması

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), TCG Bayraktar gibi hastaneye dönüştürülen TCG Sancaktar gemisinde de depremden etkilenen vatandaşlarımızın tedavisinin aralıksız sürdüğünü duyurdu.

Milli Savunma Bakanlığı sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “TCG Bayraktar gibi hastaneye dönüştürülen TCG Sancaktar gemimizde de depremden etkilenen vatandaşlarımızın tedavisi aralıksız sürüyor. Her iki gemimizde bugüne kadar 32 ameliyat gerçekleştirilirken, toplamda 6 bin 779 vatandaşımız tedavi edildi. Birliktelik Destanı” ifadelerini kullandı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23