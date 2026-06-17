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#1
Foto - Göz yapısı, retina sağlığı: Yazı gözlüksüz karşılamak isteyenler akıllı merceklere yöneliyor

Medical Point Gaziantep Hastanesi Göz Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Op. Dr. İbrahim Gözen, yaz döneminde akıllı mercek operasyonlarına olan talebin arttığını belirterek konu hakkında önemli bilgiler verdi.

#2
Foto - Göz yapısı, retina sağlığı: Yazı gözlüksüz karşılamak isteyenler akıllı merceklere yöneliyor

Yaz aylarının gelmesiyle birlikte gözlük kullanımından kurtulmak isteyen vatandaşlar, akıllı mercek uygulamalarına daha fazla ilgi göstermeye başladı.

#3
Foto - Göz yapısı, retina sağlığı: Yazı gözlüksüz karşılamak isteyenler akıllı merceklere yöneliyor

Özellikle katarakt ve yaşa bağlı yakın görme problemi yaşayan kişiler için geliştirilen akıllı mercek teknolojileri, hem uzak hem de yakın mesafelerde daha net bir görüş sağlayarak yaşam kalitesini arttırıyor.

#4
Foto - Göz yapısı, retina sağlığı: Yazı gözlüksüz karşılamak isteyenler akıllı merceklere yöneliyor

Akıllı merceklerin özellikle 40 yaş sonrasında ortaya çıkan yakın görme bozukluğu ve katarakt hastalarında etkili sonuçlar sunduğunu ifade eden Op. Dr. İbrahim Gözen, "Günümüzde kullanılan gelişmiş mercek teknolojileri sayesinde hastalarımız uzak, orta ve yakın mesafelerde daha konforlu bir görüş elde edebiliyor.

#5
Foto - Göz yapısı, retina sağlığı: Yazı gözlüksüz karşılamak isteyenler akıllı merceklere yöneliyor

Uygun hastalarda gözlük ihtiyacını önemli ölçüde azaltmak hatta tamamen ortadan kaldırmak mümkün olabiliyor" dedi.

#6
Foto - Göz yapısı, retina sağlığı: Yazı gözlüksüz karşılamak isteyenler akıllı merceklere yöneliyor

Akıllı merceklerin birçok avantaj sunmasına rağmen her hasta için uygun olmayabileceğini vurgulayan Op. Dr. İbrahim Gözen, operasyon öncesinde detaylı göz muayenesinin büyük önem taşıdığını söyledi. Daha önce lazer tedavisi olan hastalar da yaş ilerlediğinde yakın sıkıntısı oluşursa o hastalar için de gözüne uygun mercek takılabilir.

#7
Foto - Göz yapısı, retina sağlığı: Yazı gözlüksüz karşılamak isteyenler akıllı merceklere yöneliyor

Op. Dr. İbrahim Gözen, "Akıllı mercek kararı verirken hastanın göz yapısı, retina sağlığı, kornea durumu ve günlük yaşam alışkanlıkları değerlendirilmelidir. Bu nedenle mercek seçiminin kişiye özel yapılması gerekir. Doğru hasta seçimi, başarılı sonuçların en önemli unsurudur" ifadelerini kullandı.

#8
Foto - Göz yapısı, retina sağlığı: Yazı gözlüksüz karşılamak isteyenler akıllı merceklere yöneliyor

Yaz aylarında sosyal aktivitelerin ve seyahatlerin artmasıyla birlikte birçok kişinin gözlüksüz bir yaşam için çözüm aradığını belirten Op. Dr. İbrahim Gözen, "Özellikle tatil dönemine girmeden önce gözlük kullanımından kurtulmak isteyen hastalar akıllı mercek seçeneklerini araştırıyor.

#9
Foto - Göz yapısı, retina sağlığı: Yazı gözlüksüz karşılamak isteyenler akıllı merceklere yöneliyor

Operasyon sonrasında hastalar kısa sürede günlük yaşamlarına dönebiliyor ve daha özgür bir görüş deneyimi yaşayabiliyor" şeklinde konuştu.

#10
Foto - Göz yapısı, retina sağlığı: Yazı gözlüksüz karşılamak isteyenler akıllı merceklere yöneliyor

Katarakt belirtileri yaşayan veya yakın gözlüğüne bağımlı hale gelen bireylerin vakit kaybetmeden göz muayenesi yaptırması gerektiğini belirten Op. Dr. İbrahim Gözen, erken değerlendirme sayesinde en uygun tedavi yönteminin belirlenebileceğini söyledi.

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