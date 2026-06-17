Akıllı merceklerin birçok avantaj sunmasına rağmen her hasta için uygun olmayabileceğini vurgulayan Op. Dr. İbrahim Gözen, operasyon öncesinde detaylı göz muayenesinin büyük önem taşıdığını söyledi. Daha önce lazer tedavisi olan hastalar da yaş ilerlediğinde yakın sıkıntısı oluşursa o hastalar için de gözüne uygun mercek takılabilir.