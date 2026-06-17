Yapay zeka tehlikesi! Herkes risk altında

Yapay zekâ teknolojilerinin hızla gelişmesiyle birlikte deepfake içerik üretimi artık çok daha kolay hale geldi. Daha önce karmaşık teknik bilgi ve çok sayıda görsel gerektiren bu teknoloji, bugün basit uygulamalar ve tek bir fotoğraf üzerinden kötüye kullanılabiliyor.

Wall Street Journal’ın haberine göre, özellikle gençler arasında yayılan müstehcen deepfake araçları, okullarda ve sosyal çevrelerde yeni bir zorbalık biçimine dönüştü. Uzmanlar, bu tür içeriklerin mağdurlar üzerinde ağır psikolojik, sosyal ve eğitim hayatını etkileyen sonuçlar doğurduğuna dikkat çekiyor.

HEDEF ARTIK SADECE ÜNLÜLER DEĞİL

Deepfake teknolojisi ilk ortaya çıktığında daha çok ünlü isimler ve kamuoyunca tanınan kişiler hedef alınıyordu. Çünkü sahte içerik üretmek için çok sayıda fotoğraf ve teknik işlem gerekiyordu.

Ancak günümüzde bu tablo değişti. Uzmanlara göre artık internette tek bir görüntüsü bulunan herkes potansiyel hedef haline gelebiliyor. Bu durum özellikle sosyal medya kullanan gençler için ciddi bir risk oluşturuyor.

California Üniversitesi’nden Dijital Adli Bilişim Profesörü Hany Farid, tehdidin artık yalnızca ünlü isimlerle sınırlı olmadığını belirterek, internette görüntüsü bulunan herkesin bu tehlikeyle karşı karşıya kalabileceğini vurguluyor.

GENÇLER ARASINDA KULLANIM YAYILIYOR

Müstehcen deepfake içerik üretmeye yarayan araçların uygulama mağazalarında ve dijital platformlarda kolayca bulunabilmesi, tehlikenin büyümesine neden oluyor.

George Mason Üniversitesi tarafından yapılan bir ankete göre gençlerin önemli bir bölümü, bu araçlarla en az bir görüntü oluşturduğunu kabul etti. Araştırmacılar, kullanım oranının beklenenden çok daha yüksek olduğunu belirtiyor.

The Tech Transparency Project tarafından yapılan incelemede ise uygulama mağazalarında 100’den fazla müstehcen içerik üretme uygulaması tespit edildiği, bu uygulamaların yüz milyonlarca kez indirildiği ve ciddi gelir elde ettiği kaydedildi.

MAĞDURLAR İÇİN AĞIR SONUÇLAR DOĞURUYOR

Deepfake tacizine maruz kalan kişiler, yalnızca dijital ortamda değil, gerçek hayatta da ağır sonuçlarla karşılaşıyor. Bazı öğrenciler okullarını değiştirmek veya uzaktan eğitime geçmek zorunda kalıyor.

Haberde, öğrencileri tarafından sahte görüntüleri oluşturulan öğretmen Angela Tipton’ın yaşadığı baskılar nedeniyle başka bir şehre taşınmaya ve ismini değiştirmeye hazırlandığı aktarıldı.

Uzmanlara göre bu tür içerikler, mağdurların güven duygusunu, sosyal ilişkilerini ve psikolojik sağlığını derinden etkiliyor. Bazı vakalarda ise tehdit ve şantaj boyutuna ulaşan olayların çok daha trajik sonuçlar doğurduğu belirtiliyor.

YASALAR VE PLATFORMLAR YETERSİZ KALIYOR

ABD ve Avrupa Birliği, müstehcen deepfake içeriklerin sınırlandırılması ve cezalandırılması için adımlar atıyor. Ancak uzmanlar, mevcut yasal düzenlemelerin hızla gelişen teknolojiye yetişmekte zorlandığını ifade ediyor.

Avukat Carrie Goldberg, bu tür vakaların hâlâ yeterince bildirilmediğini ve soruşturulmadığını belirtiyor. Platformların sorumluluğu da tartışmanın önemli başlıklarından biri haline geldi.

Özellikle yapay zekâ sohbet botları ve görsel üretim sistemlerinin kısa sürede çok sayıda cinselleştirilmiş sahte içerik üretebilmesi, teknoloji şirketlerinin denetim mekanizmalarını yeniden gündeme taşıdı.

SADECE FOTOĞRAF DEĞİL, SES DE RİSK ALTINDA

Tehlike yalnızca fotoğraflarla sınırlı değil. Uzmanlar, kısa ses kayıtlarıyla kişilerin seslerinin de taklit edilebildiğini ve rıza dışı içeriklerde kullanılabildiğini belirtiyor.

Bu durum, kişisel verilerin korunması ve dijital güvenlik konusunda yeni bir alarm anlamına geliyor. İnternetten tamamen uzak durmak bile kesin koruma sağlamıyor; çünkü kişilerin bilgisi dışında çekilen görüntüler de kötüye kullanılabiliyor.

“DÜNYADA VAR OLMAK BİLE RİSK”

Çocuk güvenliği alanında çalışan uzmanlar, deepfake tehdidinin artık yalnızca teknoloji okuryazarlığıyla çözülemeyecek kadar yaygınlaştığı görüşünde. Heat Initiative Direktörü Sarah Gardener’ın “Dünyada var olmak bile sizi bu suçlar için risk altına sokuyor” sözleri, tablonun ciddiyetini ortaya koyuyor.

Yapay zekâ destekli deepfake araçlarının yayılması, dijital güvenlik, çocuk koruma politikaları, platform sorumluluğu ve ceza hukuku açısından yeni bir dönemi başlatmış durumda. Uzmanlar, ailelerin, okulların, teknoloji şirketlerinin ve yasa koyucuların bu tehdide karşı daha hızlı ve etkili adımlar atması gerektiğini vurguluyor.