MSB'den Ağrı'da 2 askerin şehit edilmesiyle ilgili açıklama:

ANKARA (AA) - Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Ağrı'nın Doğubeyazıt ilçesi hududunda İran istikametinden sızma girişiminde bulunan terör örgütü mensuplarıyla çıkan çatışma sonucu, 2 askerin şehit olduğunu bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, teröristlerin muhtemel saldırı ve kaçış istikametleri ateş destek vasıtalarıyla derhal ateş altına alındığı, bölgeye sevk edilen İHA, SİHA, destek unsurlarıyla operasyonların devam ettiği belirtildi.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Doğubayazıt/Ağrı hudut hattında, 29 Ağustos 2020 tarihinde, İran istikametinden sızma girişiminde bulunan terör örgütü mensuplarıyla çıkan çatışma sonucu, iki kahraman silah arkadaşımız yaralanmış, derhal hastaneye sevk edilmiş, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olmuştur. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehitlerimize Allah'tan rahmet, kederli ailelerine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı dileriz."