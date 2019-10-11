0553 313 94 23

MSB'den "ABD askerleri vuruldu" iddialarına cevap

Milli Savunma Bakanlığı, Fırat'ın doğusundaki ABD gözlem noktasına ateş açıldığı iddialarına ilişkin açıklamalarda bulundu. MSB açıklamasında "ABD'nin gözlem noktasına ise herhangi bir atış söz konusu değildir" ifadeleri kullanıldı.

11 Ekim 2019 Cuma 23:49
MSB'den "ABD askerleri vuruldu" iddialarına cevap

Milli Savunma Bakanlığı, Fırat'ın doğusundaki ABD gözlem noktasına ateş açıldığı iddialarının gerçeği yansıtmadığını bildirdi.

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, ABD gözlem noktasının yaklaşık bin metre güney batısındaki tepelerden Suruç'un güneyindeki sınır karakollarına Doçka ve havan tacizleri yapıldığı belirtildi.

"Meşru müdafaa kapsamında karşılık verilerek atışların yapıldığı terör mevzileri ateş altına alınmıştır." ifadeleri kullanılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"ABD'nin gözlem noktasına ise herhangi bir atış söz konusu değildir. Atış öncesinde de ABD üssüne yönelik zarar verilmemesi için her türlü tedbir alınmıştır. ABD tarafından konunun tarafımıza iletilmesi sonucu tedbiren ateşler kesilmiştir. Kesinlikle ABD ve koalisyon askerinin vurulması söz konusu değildir."

Pentagon'dan açıklama

İsminin açıklanmasını istemeyen bir ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) yetkilisi, gazetecilere yaptığı açıklamada, bölgedeki saldırı iddialarına ilişkin "Kobani yakınlarında askeri üssün değil askeri gözlem noktasının yakınında bir patlama meydana geldiğinin farkındayız." dedi.

Patlamanın detaylarına ilişkin bilgi toplamaya devam ettiklerini ifade eden yetkili, "Saldırıda hiçbir ABD askeri zarar görmedi. Saldırının kim tarafından gerçekleştirildiğini henüz bilmiyoruz." diye konuştu.

Yetkili, "Amerikan askerlerine yönelik bilinçli bir saldırı olduğuna inanmıyoruz." değerlendirmesinde de bulundu.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 11 Ekim 2019 Cuma 23:49
  1. Milli Savunma Bakanlığı
  2. ABD

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Alıç nedir nerede yetişir faydaları nelerdir?
    1. Alıç nedir nerede yetişir faydaları..
    2. Türkiye'den ABD'ye yaptırım resti!
    3. EURO 2020 Elemeleri Grup maçlarında..
    4. Çavuşoğlu'ndan ABD'ye net mesaj:..
    5. İşte, gecenin sonuçları! EURO 2020..
    6. H Grubu puan durumu! Türkiye'nin puan..
    7. İstanbul Barosu Başkanı Mehmet..
    8. Fransa Türkiye maçı ne zaman saat..
    9. Milli Takım 90'da güldü
    10. Ahmet Davutoğlu cephesi ile Fatih..
    11. İzlanda Fransa maçı kaç kaç bitti?
    12. MSB'den "ABD askerleri vuruldu"..
    13. Milli Savunma Bakanlığı açıkladı: 399..
    14. Türkiye Arnavutluk maçı kaç kaç bitti?
    15. Macron'dan küstah operasyon..
    16. Avusturya Türkiye U21 maçı kaç kaç..
    17. ABD'li uzmanlardan çok konuşulacak..
    18. Bakanlık duyurdu! Çok sayıda terörist..
    19. Anadolu Efes Alba Berlin maçı kaç kaç..
    20. Öğretmenlerden Mehmetçiğe tam destek!
    Hırvatistan Cumhurbaşkanı'nın gafı Bosna Hersek'i ayağa kaldırdı
    Hırvatistan Cumhurbaşkanı'nın gafı Bosna Hersek'i ayağa kaldırdı
    Trump tehdit etmişti... Suudi Arabistan'dan skandal Türkiye çağrısı!
    Trump tehdit etmişti... Suudi Arabistan'dan skandal Türkiye çağrısı!
    Dikkat çeken "Barış Pınarı Harekatı" karikatürü!
    Dikkat çeken "Barış Pınarı Harekatı" karikatürü!
    Türk Silahlı Kuvvetleri üssüne saldırı
    Türk Silahlı Kuvvetleri üssüne saldırı
    'Patriotları çekeriz' demişlerdi! İspanya'dan Türkiye ile ilgili yeni açıklama
    'Patriotları çekeriz' demişlerdi! İspanya'dan Türkiye ile ilgili yeni açıklama

    Günün Karikatürü

    12 Ekim 2019
    Perinçek'ten 'Barış Pınarı Harekatı' ile ilgili ilginç açıklama
    Perinçek'ten 'Barış Pınarı Harekatı' ile ilgili ilginç açıklama
    İsveç, AB’den Türkiye’ye silah ambargosu uygulamasını isteyecek
    İsveç, AB’den Türkiye’ye silah ambargosu uygulamasını isteyecek