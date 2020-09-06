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Aktüel MSB: "TSK, Irak ve Suriye'nin kuzeyinde son 24 saatte 16, son 10 günde de toplam 91 PKK/YPG'li teröristi etkisiz hale getirdi."
Aktüel

MSB: "TSK, Irak ve Suriye'nin kuzeyinde son 24 saatte 16, son 10 günde de toplam 91 PKK/YPG'li teröristi etkisiz hale getirdi."

Yeniakit Publisher
2020-09-06 13:29:38 -
MSB: "TSK, Irak ve Suriye'nin kuzeyinde son 24 saatte 16, son 10 günde de toplam 91 PKK/YPG'li teröristi etkisiz hale getirdi."
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