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Aktüel

MSB: “Tıbbi yardım malzemelerini taşıyan uçağımız Çad’a indi”

Milli Savunma Bakanlığı, Türkiye’nin korona virüsle (Covid-19) mücadele kapsamında, ikinci kez gönderdiği tıbbi yardım malzemelerini taşıyan uçağın Çad’a indiğini bildirdi.

Yeniakit Publisher
2020-06-19 01:05:18 -
MSB: “Tıbbi yardım malzemelerini taşıyan uçağımız Çad’a indi”

Milli Savunma Bakanlığı, Türkiye’nin korona virüsle (Covid-19) mücadele kapsamında, ikinci kez gönderdiği tıbbi yardım malzemelerini taşıyan uçağın Çad’a indiğini bildirdi.


Milli Savunma Bakanlığının Twitter hesabından yapılan paylaşımda, “COVID19 ile mücadelede kullanılacak tıbbi yardım malzemelerini taşıyan uçağımız Çad’a indi” denildi.


Yardım malzemesi taşıyan kargo uçağı sabah saatlerinde Ankara’dan hareket etmişti.

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