MSB: "Suriye’de Fırat’ın doğusunda Güvenli Bölge birinci safha uygulamaları kapsamında beşinci ortak hava devriyesi 2 Türk ve 2 ABD helikopterinin katılımı ile planlandığı şekilde gerçekleştirildi."
MSB: "Suriye’de Fırat’ın doğusunda Güvenli Bölge birinci safha uygulamaları kapsamında beşinci ortak hava devriyesi 2 Türk ve 2 ABD helikopterinin katılımı ile planlandığı şekilde gerçekleştirildi.16 Eylül 2019 Pazartesi 15:35
MSB: "Suriye’de Fırat’ın doğusunda Güvenli Bölge birinci safha uygulamaları kapsamında beşinci ortak hava devriyesi 2 Türk ve 2 ABD helikopterinin katılımı ile planlandığı şekilde gerçekleştirildi."
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