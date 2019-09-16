0553 313 94 23

MSB: "Suriye’de Fırat’ın doğusunda Güvenli Bölge birinci safha uygulamaları kapsamında beşinci ortak hava devriyesi 2 Türk ve 2 ABD helikopterinin katılımı ile planlandığı şekilde gerçekleştirildi."

MSB: "Suriye’de Fırat’ın doğusunda Güvenli Bölge birinci safha uygulamaları kapsamında beşinci ortak hava devriyesi 2 Türk ve 2 ABD helikopterinin katılımı ile planlandığı şekilde gerçekleştirildi.

16 Eylül 2019 Pazartesi 15:35
MSB: "Suriye’de Fırat’ın doğusunda Güvenli Bölge birinci safha uygulamaları kapsamında beşinci ortak hava devriyesi 2 Türk ve 2 ABD helikopterinin katılımı ile planlandığı şekilde gerçekleştirildi."

MSB: "Suriye’de Fırat’ın doğusunda Güvenli Bölge birinci safha uygulamaları kapsamında beşinci ortak hava devriyesi 2 Türk ve 2 ABD helikopterinin katılımı ile planlandığı şekilde gerçekleştirildi."

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 16 Eylül 2019 Pazartesi 15:35
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Ergenekon, Balyoz, ÇYDD gibi kumpas soruşturmalarını yürüten eski savcı Mehmet Murat Yönder, FETÖ üyeliğinden 12 yıl hapis cezasına çarptırıldı.
    1. Ergenekon, Balyoz, ÇYDD gibi kumpas..
    2. Pastanenin kasasından bir miktar para..
    3. Köpeğe çarpmamak için kaza yaptı: 2..
    4. yurtdışı aktarmalı uçuş nasıl yapılır?..
    5. Kadın güreşçiler mindere çıkıyor
    6. Mutfakta engel tanımadılar
    7. Bodrum ve Fethiye’nin büyük..
    8. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu Mobil..
    9. Kolombiya'da uçak düştü: 7 ölü
    10. Erzincan'daki cinayet davasında karar
    11. Afganistan'da patlama! 5 ölü
    12. Kardeş şehirlerin gençleri Söke’de..
    13. Ordu Valisi Seddar Yavuz:
    14. Motorine 7 kuruş zam
    15. Büyükşehir Belediyesi muhtarlara..
    16. Kuzey Kore lideri Kim Trump'ı..
    17. Ahi adaylarına plaket verildi
    18. 2020 FIVB Voleybol Uluslar Ligi'nde..
    19. Kızılhaç, Afganistan'daki..
    20. Yaralı kekliğe öğrenciler sahip çıktı
    21. BM: Myanmar hükümetinin soykırım..
    22. Alevlerin önünü drone sayesinde..
    23. IKBY'de Anayasa taslağı hazırlığı
    24. Kayseri Şehir Hastanesi’nin ilk dördüz..
    25. Zeytinde halkalı leke ile mücadele..
    26. Otomotiv devine büyük şok! 49 bin kişi..
    27. Sütte yeni dönem başlıyor: Kaçaklar..
    28. Pamukkale Belediyesi Kent Konseyi..
    29. Zeytinde halkalı leke mücadelesi sonuç..
    30. Ticaret Bakanlığınca Kırtasiye..
    Diktatörü böyle övdü: Mücahit Sisi!
    Diktatörü böyle övdü: Mücahit Sisi!
    Libya’daki şer ittifakına Türk darbesi! BAE ve Hafter’e Osmanlı tokadı
    Libya’daki şer ittifakına Türk darbesi! BAE ve Hafter’e Osmanlı tokadı
    Yeniden Refah Partisi'nden Davutoğlu ve Babacan'a çağrı!
    Yeniden Refah Partisi'nden Davutoğlu ve Babacan'a çağrı!
    Çavuşoğlu'ndan çok net uyarı: Sınırı aşmasın!
    Çavuşoğlu'ndan çok net uyarı: Sınırı aşmasın!
    Ekrandaki detaya dikkat! Binali Yıldırım'ın uçaktaki fotoğrafı olay oldu
    Ekrandaki detaya dikkat! Binali Yıldırım'ın uçaktaki fotoğrafı olay oldu

    Günün Karikatürü

    15 Eylül 2019
    Para para para…
    Para para para…
    Buhara Köyü Muhtarı Altın paçavraların maskesini düşürdü: Menzil ile aramızdaki mesafe bin kilometre!
    Buhara Köyü Muhtarı Altın paçavraların maskesini düşürdü: Menzil ile aramızdaki mesafe bin kilometre!