MSB sözleşmeli personel alım 2019 sözlü sınav tarihleri

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) bünyesinde istihdam edeceği sözleşmeli personel alım başvuruları geçtiğimiz günlerde tamamlanmasıya birlikte MSB sözleşmeli personel alım için başvuruda bulunanlar MSB sözleşmeli personel alım sözlü sınav tarihlerini merakla bekliyordu. MSB sözlü sınav 17 Nisan - 2 Mayıs tarihleri arasında yapacak.

İstihdam konusunda Milli Savunma Bakanlığı son dönemlerde önemli bir misyon üstlendi ve bünyesine kattığı sözleşmeli personellerle hem kurum içi işleyişe hem de iş arayan gençlere istihdam olanağı sağlıyor. Yine Nisan ayı içerisinde 523 sözleşmeli personel alımıyla ilgili duyuruya çıktı ve ilgili tarihleri yayınladı. Başvuruların tamamlanmasının ardından sözlü sınav (mülakat) dönemine geçildi.

Milli Savunma Bakanlığı sözleşmeli personel alım başvuru detayları

1. Millî Savunma Bakanlığı merkez ve taşra teşkilatlarında istihdam edilmek üzere ilana çıkılan 523 Sözleşmeli Personel kadrosu için 17 Nisan - 2 Mayıs 2019 tarihlerinde sözlü sınav yapılacaktır.

2. Başvurusu kabul edilen adaylardan, alım yapılacak her unvan için kadro sayısının 10 katı kadar aday KPSS P3 puanına göre sıralanarak taban puanlar belirlenmiştir. Son sıradaki adayla eşit puan alan adaylar da sınava çağrılmıştır.

3. Alım yapılacak unvanlara ait taban puanları görmek için tıklayınız.

4. Adaylar, sorgulama sayfasında belirtilen tarih ve saatte MEBS Okulu ve Eğitim Merkezi Komutanlığı Mamak/ANKARA adresinde hazır bulunacaklardır.

5. Belirtilen tarihte sınav merkezinde bulunmayan adaylar sınav haklarını kaybedeceklerdir.

6. Adaylar sınava gelirken Başvuru Kılavuzunda belirtilen belgeleri getireceklerdir. Başvuru kılavuzuna ulaşmak için tıklayınız.

7. İş Güvenliği Uzmanı belgesi istenilen unvanlara başvuran adayların sınava gelirken belgelerini getirmeleri gerekmektedir.

8. Adayların sınava gelirken belgelerinin aslı ile birlikte fotokopilerini de getirmeleri gerekmektedir. Ancak getirilen belgelerin asılları teslim edilmeyecek, adayın kendisinde kalacaktır.

9. Cep telefonu ile sınav merkezine giriş kabul edilmeyecektir.

10. Adayların başvuru şartlarını taşımadıkları anlaşıldığında veya evraklarının eksik/yanlış olduğu tespit edildiğinde, temin sürecinin hangi aşamasında olursa olsun işlemleri sonlandırılacaktır.

11. Mülakata gelmeden önce ilgili açıklamaları ve başvuru kılavuzunu tekrar okuyunuz ve çağrıldığınız tarihi mutlaka bir kez daha kontrol ediniz.

12. Bu duyuru tebliğ niteliğinde olup adaylara ayrıca posta veya telefon ile sınav tarihi tebliğ edilmeyecektir.