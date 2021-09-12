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Gündem MSB, SOLOTÜRK ekibinin İzmir'de gerçekleştirdiği gösteri uçuşunun görüntülerini paylaştı
Gündem

MSB, SOLOTÜRK ekibinin İzmir'de gerçekleştirdiği gösteri uçuşunun görüntülerini paylaştı

Milli Savunma Bakanlığı, SOLOTÜRK F-16 Gösteri Ekibi'nin İzmir semalarında gerçekleştirdiği gösteri uçuşunun uçak kokpitinden çekilen görüntülerini yayınladı.

Yeniakit Publisher
2021-09-12 08:09:00 -
MSB, SOLOTÜRK ekibinin İzmir'de gerçekleştirdiği gösteri uçuşunun görüntülerini paylaştı

Milli Savunma Bakanlığının sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda şunlar kaydedildi:

"Hava Kuvvetlerimizin SOLOTÜRK ekibinden İzmir semalarında nefes kesen bir gösteri uçuşu... İzmir'in düşman işgalinden kurtuluşunun 99'uncu yılını kutluyor, Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere tüm kahramanlarımızı rahmet, minnet ve saygıyla anıyoruz."



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