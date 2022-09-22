MSB sıcak gelişmeyi duyurdu! Terör örgütüne darbe
Milli Savunma Bakanlığı (MSB) Zeytin Dalı bölgesindeki bir üs bölgesine saldırı girişiminde bulunan 14 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.
Milli Savunma Bakanlığı (MSB) Zeytin Dalı bölgesindeki bir üs bölgesine havan tacizinde bulunan 14 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hâle getirildiğini bildirdi.
MSB, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:
Suriye'nin kuzeyinde; teröristlerin saldırı girişimlerini karşılıksız bırakmadık, bırakmayacağız! Kahraman Mehmetçik Zeytin Dalı bölgesindeki bir üs bölgemize havan tacizinde bulunan 14 PKK/YPG'li teröristi etkisiz hâle getirdi.