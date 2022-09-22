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Gündem MSB sıcak gelişmeyi duyurdu! Terör örgütüne darbe
Gündem

MSB sıcak gelişmeyi duyurdu! Terör örgütüne darbe

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) Zeytin Dalı bölgesindeki bir üs bölgesine saldırı girişiminde bulunan 14 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

Yeniakit Publisher
2022-09-22 18:46:00 - 2022-09-22 19:27:06
MSB sıcak gelişmeyi duyurdu! Terör örgütüne darbe

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) Zeytin Dalı bölgesindeki bir üs bölgesine havan tacizinde bulunan 14 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hâle getirildiğini bildirdi.

MSB, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

Suriye'nin kuzeyinde; teröristlerin saldırı girişimlerini karşılıksız bırakmadık, bırakmayacağız! Kahraman Mehmetçik Zeytin Dalı bölgesindeki bir üs bölgemize havan tacizinde bulunan 14 PKK/YPG'li teröristi etkisiz hâle getirdi.

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