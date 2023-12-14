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Gündem MSB sıcak gelişmeyi duyurdu! PKK'dan kaçan 3 terörist teslim oldu
Gündem

MSB sıcak gelişmeyi duyurdu! PKK'dan kaçan 3 terörist teslim oldu

Yeniakit Publisher
2023-12-14 19:47:00 - 2023-12-14 19:49:45
MSB sıcak gelişmeyi duyurdu! PKK'dan kaçan 3 terörist teslim oldu

MSB'den edinilen son dakika haberine göre; Irak'ın kuzeyindeki barınma alanlarından kaçan 3 PKK'lı terörist Habur'daki hudut karakoluna teslim oldu.

Milli Savunma Bakanlığı sıcak gelişmeyi sosyal medya platformu X'ten duyurdu.

Yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Teröristler için tek çıkış yolu, Türk adaletine teslim olmaktır. Irak'ın kuzeyindeki barınma alanlarından kaçan 3 PKK'lı terörist, Habur'da Hudut Karakolumuza teslim oldu." 

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