MSB sıcak gelişmeyi duyurdu! PKK'dan kaçan 3 terörist teslim oldu
MSB'den edinilen son dakika haberine göre; Irak'ın kuzeyindeki barınma alanlarından kaçan 3 PKK'lı terörist Habur'daki hudut karakoluna teslim oldu.
Milli Savunma Bakanlığı sıcak gelişmeyi sosyal medya platformu X'ten duyurdu.
Yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:
"Teröristler için tek çıkış yolu, Türk adaletine teslim olmaktır. Irak'ın kuzeyindeki barınma alanlarından kaçan 3 PKK'lı terörist, Habur'da Hudut Karakolumuza teslim oldu."
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