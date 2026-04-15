  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Küresel piyasalarda "barış" havası hâkim! Emel Hareketi'nden müzakere resti: Doğrudan teması reddediyoruz Rezillik! Üst düzey isimler kendi topraklarında ABD'li askerler tarafından arandılar! Hamas'tan İtalya'nın kararına destek: "Doğru yönde atılmış bir adım" CHP’de yandaş semirtmeye devam “Nimet”e çöktüler hizmeti unuttular Trump’ın ablukası işe yaramadı: Hürmüz’de gemi trafiği sürüyor Manevi boşluk gençleri canavarlaştırıyor Motorine zam geldi: Brent petroldeki yükseliş pompaya yansıdı İstanbul'da operasyon: Çok sayıda gözaltı var
MSB paylaştı! Türkiye'nin zirve noktası Göktürk-2B uydusuyla çekildi
MSB paylaştı! Türkiye’nin zirve noktası Göktürk-2B uydusuyla çekildi

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Ağrı Dağı'nın yerli uydu Göktürk-2B tarafından çekilen fotoğrafını paylaştı.

Bakanlığın NSosyal hesabından yapılan paylaşımda, Göktürk-2B uydusunun göreve başladığı günden bu yana 3 yıl boyunca dünya etrafında 680 kilometre irtifada 16 bin 100 tur atarak metre altı çözünürlükte 8 milyon 485 bin kilometrekare görüntü çekimi gerçekleştirdiği ifade edildi.

Paylaşımda, şunlar kaydedildi:

"Zirveden uzaya 3 yıldır kesintisiz görev. Türkiye'nin zirvesi Ağrı Dağı'na uzaydan bir bakış. Göktürk-2B uydumuzun 15 Nisan 2023 tarihinde Vandenberg Uzay Kuvvetleri Üssü'nden (ABD) fırlatılışının 3'üncü yılında, Anadolu'nun en yüksek noktasını uzaydan selamlıyor. Hava Kuvvetleri Uzay Komutanlığına bağlı Keşif Uydu Tabur Komutanlığı personeli komuta kontrolündeki uydumuz dünyanın dört bir yanına uzanan görev sahasında uzaydaki güçlü varlığımızın simgesi olmaya devam ediyor. Gökyüzünün ötesinde, vatanın izinde."

Paylaşımda ayrıca, Ağrı Dağı'nın Göktürk-2B uydusu tarafından çekilen fotoğrafı da yer aldı.

MSB Mavi Vatan-2026 tatbikatını paylaştı: Kahramanlar dosta güven düşmana korku saldı!
MSB Mavi Vatan-2026 tatbikatını paylaştı: Kahramanlar dosta güven düşmana korku saldı!

Gündem

MSB Mavi Vatan-2026 tatbikatını paylaştı: Kahramanlar dosta güven düşmana korku saldı!

MSB'den ateşkes açıklaması! İran'daki ateşkes kalıcı barışa evrilmeli
MSB'den ateşkes açıklaması! İran'daki ateşkes kalıcı barışa evrilmeli

Gündem

MSB'den ateşkes açıklaması! İran'daki ateşkes kalıcı barışa evrilmeli

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23