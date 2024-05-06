MSB: 7 PYD/PKK'lı etkisiz hale getirildi!
Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre; Suriye'nin kuzeyindeki Zeytin Dalı ve Fırat Kalkanı bölgelerinde saldırı hazırlığı yapan 7 PKK/YPG’li teröristi etkisiz hâle getirdi.
Kahraman Türk askerinin terörle mücadelesi tüm hızıyla devam ediyor.
Milli Savunma Bakanlığı Suriye'nin Kuzeyin kuzeyindeki Zeytin Dalı ve Fırat Kalkanı bölgesinde saldırı hazırlığı yapan teörristlere operasyon düzenlendiğini açıkladı. Operasyonda 7 teröristin etkisiz hale getirildiği açıklandı.
Milli Savunma Bakanlığı (MSB) konuya ilişkin sosyal medya hesabı üzerinden açıklama yaptı. MSB, yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı;
"TERÖRÜ KAYNAĞINDA KURUTMAKTA AZİMLİYİZ, KARARLIYIZ"
"Teröristlerin saldırı girişimlerine misliyle karşılık vermeye devam ediyoruz. Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Suriye'nin kuzeyindeki Zeytin Dalı ve Fırat Kalkanı bölgelerinde huzur ve güvenlik ortamını bozmak için saldırı hazırlığı yapan 7 PKK/YPG’li teröristi etkisiz hâle getirdi. Terörü kaynağında kurutmakta azimliyiz, kararlıyız…"
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