İbrahim Tatlıses’ten ilginç vasiyet ‘Mezarımda yuh çeksinler’

Türkücü İbrahim Tatlıses, Moskova konseri dönüşü İstanbul Havalimanı’nda açıklamalarda bulundu. İbo Show’la yeniden ekranlara döneceğini belirten Tatlıses, çekimlerin yakında başlayacağını açıkladı. Kızı Dilan Çıtak ve oğlu Ahmet Tatlı ile yaşadığı problem hakkında konuşan ünlü sanatçı çok sert ifadeler kullandı.

"DOLANDIRILDIM, PARAMI ÇALDILAR"

TV100'de yer alan habere göre, kızı Dilan Çıtak ile uzun süredir sorunlar yaşayan İbrahim Tatlıses, Bodrum’da 2024 yılında yaşanan olayda kızının kendisini kumadan fırlatması silah sayılmış, şikayetini geri çekse de kamu davasına dönen süreçte ifade vermek için adliyenin yolunu tutmuştu.

Adliyede kızı Dilan Çıtak’tan şikayetçi olduğu öğrenilen Tatlıses, konuyla ilgili olarak çok sert açıklamalarda ve iddialarda bulundu.

Şarkıcı, “Ben dolandırıldım, paramı çaldılar, her şeyimi çaldılar. Bunun için şikayetçi oldum" dedi.

"MEZARIMA GELDİKLERİNDE YUH ÇEKSİNLER!"

Daha önce vasiyetini açıklayan İbrahim Tatlıses’e “Onlar kendilerini biliyorlar. Biri erkek, biri dişi” dediği sözleri hatırlatıldı.

Kızı Dilan Çıtak ve oğlu Ahmet Tatlı’yı işaret eden ünlü sanatçı, kararının değişmediğini belirterek, “Herkes kendini biliyor. Mezarıma da geldiklerinde yuh çeksinler.