Yaşam Takıntılı eski sevgili Gözde’yi hayattan kopardı: Pusu kurdu, kovaladı, kurşun yağdırdı
Yaşam

Takıntılı eski sevgili Gözde’yi hayattan kopardı: Pusu kurdu, kovaladı, kurşun yağdırdı

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

Menemen ilçesinde 19 Ocak gecesi yaşanan kan donduran olayda, 26 yaşındaki Gözde Akbaba, kendisini bir süredir tehdit eden eski erkek arkadaşı Lokman E.'nin silahlı saldırısına uğradı. Site girişinde pusu kuran saldırganın kurşunlarına hedef olan genç kadın, hastanede verdiği 2 günlük yaşam mücadelesini kaybetti. Katil zanlısı ise olaydan kısa süre sonra JASAT ekiplerince kıskıvrak yakalandı.

İzmir'i yasa boğan olay, İnönü Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre 33 yaşındaki Lokman E., hakkında bulunan uzaklaştırma kararına rağmen Gözde Akbaba'nın yaşadığı sitenin önünde beklemeye başladı. Genç kadın eve girmek üzereyken saklandığı yerden çıkan saldırgan, kurşun yağdırdı. Çevredekilerin dehşet içinde izlediği ve yardım çığlıklarının yükseldiği olayda ağır yaralanan Akbaba, Çiğli Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı ancak doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılamadı. Olayın ardından kaçan şüpheli, jandarma ekiplerince suç aletiyle birlikte yakalanırken, cinayet anı da güvenlik kamerası tarafından görüntülendi.

Olay, 19 Ocak Pazartesi günü saat 20.20 sıralarında Menemen ilçesi İnönü Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Gözde Akbaba (26) ikamet ettiği sitenin girişine geldiği sırada, kendisini bir süredir rahatsız ve tehdit ettiği ileri sürülen eski erkek arkadaşı Lokman E. (33) tarafından silahlı saldırıya uğradı.

PUSU KURUP KURŞUN YAĞDIRDI

İddiaya göre, hakkında uzaklaştırma kararı bulunan ve genç kadını daha önce "sizi öldüreceğim" diyerek tehdit eden Lokman E., site girişinde pusu kurarak Akbaba’ya ateş açtı. Sol diz kapağı altından yaralanan genç kadın, olay yerine gelen ambulansla Çiğli Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.

OLAY ANBEAN KAMERADA

Öte yandan meydana gelen silahlı saldırı, çevredeki bir güvenlik kamerası tarafından görüntülendi. Görüntülerde genç kadının eve girmek üzereyken silahlı saldırganla karşılaştığı, daha sonra saldırganın kadını kovalaması yer aldı. Görüntüde silah sesleri ve hayatını kaybeden talihsiz kadının yardım çığlıklarını sesleri de duyuldu.

JASAT KISKIVRAK YAKALADI

Olayın ardından Menemen Nöbetçi Cumhuriyet Savcılığı koordinasyonunda Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ve Olay Yeri İnceleme (OYİ) timleri geniş çaplı tahkikat başlattı. Yapılan saha araştırmaları sonucunda şüpheli Lokman E., olaydan yaklaşık bir buçuk saat sonra bir akaryakıt istasyonunda bekleme yaparken yakalandı. Şüphelinin üzerinde yapılan aramada olayda kullandığı değerlendirilen ruhsatsız tabanca ve boş şarjör ele geçirildi.

2 GÜN SONRA HAYATINI KAYBETTİ

Hastanede yoğun bakım ünitesinde tedavi altına alınan Gözde Akbaba, yapılan tüm müdahalelere rağmen 21 Ocak günü hayatını kaybetti. Genç kadının vefat haberi ailesini ve yakınlarını yasa boğdu.

Karşıyaka Nöbetçi Cumhuriyet Savcısı tarafından yapılan ölü muayene işlemlerinin ardından Akbaba’nın cenazesi, otopsi yapılmak üzere İzmir Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.

Gözaltına alınan şüpheli Lokman E., jandarmadaki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

