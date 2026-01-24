Gültekin yine bombaladı! CHP kendi elleriyle kendilerini çukura atıyorlar! Ana muhalefet liderisin, işine bak!

Özgür Özel’in tutumunu hayretle karşıladığını belirten Gültekin, Özel’in üslubunu sert bir dille eleştirdi.

"Ana muhalefet liderisin, işine bak!"

Dünya gündeminin Trump ve Suriye’deki gelişmelerle çalkalandığı bir dönemde, Türkiye’de ana muhalefetin magazinel tartışmalara hapsolduğunu savunan Gültekin, şu ifadeleri kullandı:

"Abi memleketin haline bak... Bir taraftan dünya kasıp kavruluyor, Trump orada, Erdoğan Suriye’de taşları yeniden karıyor, içeride bambaşka bir Türkiye oluşuyor; ana muhalefet liderimiz Çekmeköy’deki mitingde bunu konu ediyor. Pes diyorum! Enver’e mi laf söylesem... Ben desem ki Ekrem İmamoğlu hırsız, beni niye bu kadar ciddiye alıyorsun? Ana muhalefet liderisin, işine bak, bırak dedikoduları."

"Bütün ülke toplansa bu zararı veremezdi"

CHP yönetiminin kendi siyasi zeminini sabote ettiğini ileri süren Gültekin, Özgür Özel’in kendi kendine zarar verdiğini belirterek sözlerini şöyle noktaladı:

"Kendi elleriyle yayıyorlar, kendi elleriyle kendilerini çukura atıyorlar. Ben böyle bir şey görmedim ya... Bir insan kendine böyle bir kötülük yapamaz. Özgür Bey’in kendine verdiği zararı bütün ülke toplansa veremezdi. Tuhaf bir durum."