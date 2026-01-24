AK Parti’den Özel’in skandal ‘Suriye’ açıklamasına tepki: Meseleyi yine yarım anlamış!
Antalya İl Danışma Meclisi'nde konuşan Ali İhsan Yavuz, Türkiye’nin güney sınırında oluşturulmak istenen terör yapılanmalarına karşı yürütülen askeri ve diplomatik başarının altını çizdi. Yavuz, Kılıçdaroğlu ve Özel yönetimindeki CHP’nin milli güvenlik meselelerinde zafiyet oluşturacağını iddia ederek, mevcut kazanımların Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın kararlı tutumu sayesinde elde edildiğini vurguladı. Balıkesir’de konuşan Hasan Basri Yalçın ise Özel’in Suriye analizlerini "yetersiz" bularak, "15 yıldır söylediklerimize yeni gelmişler ama meseleyi yine yarım anlamışlar" ifadelerini kullandı.
AK Parti kurmayları, Suriye’deki yeni denklem ve yerel yönetimlerdeki yolsuzluk iddiaları üzerinden CHP lideri Özgür Özel’in Suriye ile ilgili yaptığı açıklamaya tepki gösterdi.
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz, partisinin Antalya İl Danışma Meclisi'ne katıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın izlediği politika ile Türkiye'nin güneyinde oluşturulması planlanan terör koridorunu paramparça ettiğini söyleyen Yavuz, CHP'yi eleştirdi.
Yavuz, "Eğer Kemal Kılıçdaroğlu'nun ya da Özgür Özel'in başında olduğu bu CHP gibi bir parti orada olsaydı, terör koridoru Suriye'nin kuzeyinde çoktan kurulmuş Suriye paramparça edilmişti." dedi.
“MESELEYİ YARIM ANLAMIŞ”
Balıkesir'de konuşan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hasan Basri Yalçın da CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in Suriye ile ilgili açıklamalarına tepki gösterdi.
Yalçın, "Ana Muhalefet Partisi Genel Başkanının açıklamalarını gördüm. Kendisi sanırım Suriye konusunda artık bizim 14-15 yıldır söylediğimiz şeyleri anlayacak konuma gelmiş gibi gözüküyor. Ama yine Cumhuriyet Halk Partisi'ne yakışır şekilde meseleyi yarım anlamış." ifadelerini kullandı.
“SEÇİMDEN ÖNCE HALKÇI GEÇİNEN CHP SEÇİMLERDEN SONRA RANÇTI OLDU”
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hüseyin Yayman ise Adana'da konuştu.
CHP'yi, belediyelere yönelik yolsuzluk soruşturmaları üzerinden eleştiren Yayman, "Seçimlerden önce halkçı geçinen bu Cumhuriyet Halk Partisi Cumhurbaşkanımızın ifadesi ile seçimlerden sonra rantçı oldu. Görüyorsunuz rüşvet bunlarda yolsuzluk bunlarda maalesef ama maalesef kamu malına zarar verme bunlarda kamu malını kamu malını çarçur etme bunlarda hırsızlık bunlarda" ifadelerini kullandı.
